Вулиці Києва почали дезинфікувати нацгвардейцы на водомети

У Києві військові тричі в тиждень мити центральні вулиці і площі з допомогою дезінфікуючих розчинів на водомети. Про це написав портал «Борщагівка Інфо» у фейсбуці, пише Politeka.

«З сьогоднішнього дня і до закінчення карантинних заходів в країні тричі на тиждень військовослужбовці Північного оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії будуть допомагати дезінфікувати центральні вулиці міста Києва», – повідомили у мережі.

Наголошується, що розчини цілком безпечні для людей і тварин. Подібні засоби використовують медики, а також вони є в промисловості і використовуються для знезаражування води в комунально-побутових господарствах.

Нагадаємо, що в Україні бізнес вже зіткнувся з великими труднощами через карантин. Стало відомо, скільки підприємств можуть закритися, якщо обмежувальні заходи будуть продовжені. Ступінь готовності українських компаній до роботи в умовах карантину перевірило дослідницький підрозділ Advanter Group спільно з Українським інститутом майбутнього. Як показало опитування, більшість підприємств малого та середнього бізнесу в цьому році очікують падіння своїх доходів на 50%, а 28% компаній припускають, що їх доходи впадуть на 60%.

Однак, падіння доходів – не найстрашніше випробування, з якими зіткнутися українські підприємці в цьому році. Так, багато компаній просто не зможуть вижити в умовах тривалого карантину.

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