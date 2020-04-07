Улицы Киева начали дезинфицировать нацгвардейцы на водометах
В Киеве военные трижды в неделю будут мыть центральные улицы и площади с помощью дезинфицирующих растворов на водометах. Об этом написал портал «Борщаговка Инфо» в фейсбуке, пишет Politeka.
«С сегодняшнего дня и до окончания карантинных мероприятий в стране трижды в неделю военнослужащие Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии будут помогать дезинфицировать центральные улицы города Киева», – сообщили в сети.
Отмечается, что растворы вполне безопасны для людей и животных. Подобные средства используют медики, а также они есть в промышленности и используются для обеззараживания воды в коммунально-бытовых хозяйствах.
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