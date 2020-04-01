Вулицями Києва гуляла 2-річна роздягнена дитина без нагляду

Небайдужа киянка помітила самотню дитину і звернулася в поліцію. Про це повідомляє Politeka. з посиланням на ювенальну превенцію Дніпровського району в Києві.

Інцидент стався на вулиці Кибальчича, де люди помітили маленького хлопчика. Дитина двох років була одягнена не за погодою.

Жінка, яка заявила в поліцію, вийшла на вулицю до 2-річного малюка і одягнула у свою куртку.

Поліцейські негайно почали опитувати людей на сусідніх вулицях, щоб знайти рідню малюка. До інспекторів звернулася бабуся хлопчика і повідомила, що вона вийшла з дому і залишила дитину з її прабабусею і прадідусем, а коли повернулася, то виявила, що хлопчика немає.

Нагадаємо, що в Києві кілька днів тому зник чоловік, який не дістався до місця призначення.

Прус Ігор Юрійович прямував в одне з сіл у Київській області, але так і не дістався до місця призначення. Поліція кинулася на пошуки.

30-річний чоловік зник ще 15 березня, коли їхав з Виноградаря в бік села Книжячи.

На даний момент про його місцезнаходження нічого невідомо. Телефон чоловіки відключений.

Якщо ви бачили або знаєте, що про його місцезнаходження, то прохання повідомити про це на спеціальну лінію 102 або за номером телефону 0978891087.

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