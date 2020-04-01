По улицам Киева гулял 2-летний раздетый ребенок без присмотра

Неравнодушная киевлянка заметила одинокого ребенка и обратилась в полицию. Об этом сообщает Politeka. со ссылкой на ювенальную превенцию Днепровского района в Киеве.

Инцидент произошел на улице Кибальчича, где люди заметили маленького мальчика. Ребенок двух лет был одет не по погоде.

Женщина, которая заявила в полицию, вышла на улицу к 2-летнему малышу и укутала своей одеждой.

Полицейские начали немедленно опрашивать людей на соседних улицах, чтобы найти родню малыша. К инспекторам обратилась бабушка мальчика и сообщила, что она вышла из дома и оставила ребенка с его прабабушкой и прадедушкой, а когда вернулась, то обнаружила, что мальчика нет.

Напомним, что в Киеве несколько дней назад пропал мужчина, который не добрался до места назначения.

Прус Игорь Юрьевич направлялся в одно из сел в Киевской области, но так и не добрался до места назначения. Полиция кинулась на поиски.

30-летний мужчина пропал еще 15 марта, когда ехал с Виноградаря в сторону села Книжячи.

На данный момент о его местонахождении ничего неизвестно. Телефон мужчины отключен.

Если вы видели его или знаете, что-то о его местонахождении, то просьба сообщить об этом на специальную линию 102 или по номеру телефона 0978891087.

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