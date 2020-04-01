У Києві другий тиждень горять торфовища

Столичні пожежники вже близько двох тижнів тушкують велике займання в районі ТЕЦ-6 і озера Алмазне у Деснянському районі. Про це пише Сьогодні з коментарем від Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в столиці.

"В цьому місці є поклади торфу, який тліє, і пожежники Києва працюють там вже другий тиждень. Площа пожежі дуже велика. Але складність у тому, що торф горить вогнищами, які постійно доводиться заливати водою ", – відзначили в ДСНС міста.

Також в мережі з'явилося відео з кадрами з місця пожежі.

Gepostet von Богдан Яременко am Dienstag, 31. März 2020

Нагадаємо, ми писали, що через горіння торфівників Київ посів друге місце у світі як місто з найбільш забрудненим повітрям.

«Ніхто не помічав, що як мінімум вже тиждень ближче до ночі повітря дуже сильно забруднюється? І так кожну ніч, стабільно. Вчора Київ був на 2 місці у світі, поступившись «лідерство» Чиангмаю, Таїланд (там зараз серйозні пожежі). В той час, як у всьому світі столиці інших країн бачать один з плюсів карантину – найчистіше повітря, то у нас все навпаки. Що вони там ночами за го*але таке ядерне палять? (ваші версії, крім жартів про крематорії, спасибі)», – звернувся до користувачів мережі киянин Олександр Доброманов.

Також він показав кадри з індексом забруднення повітря в українській столиці 29 березня. Всі значення районів червоного кольору, що означає максимальне забруднення повітря. Також Доброманов порівняв показники 29 березня і 22-го, коли якість повітря трималося в допустимих межах.

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