В мережі показали, черговий прорив труб з гарячою водою в Києві

Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka(щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Інцидент стався на перехресті вулиць Щекавицької та Межигірській у Києві.

«Сауну замовляли?», – підписав відео автор.

Місцеві жителі одразу взялися коментувати відео. Деякі зазначили, що це причина того, що у деяких зараз немає гарячої води.

«Опа,а я думаю чому вода в крані негорячая.», «Я вже було подумала дезінфікують», «Зазвичай в таких випадках йде розмиття ґрунту і автомобілі падають в яму. Якісь воділи безстрашні.», «То дизенфекция від КМДА, нові технології.», «Антисептик для киян і гостей міста», «Віталь! Вырубай!!», «Ви не розуміють, то гаряча вода вбиває віруси», – сміються в мережі користувачі.

Сауну замовляли? Перехрестя Щекавицької та Межигірської Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 30. März 2020

Нагадаємо, що в столиці зацвіли магнолії. І киян, які хочуть прогулятися і подивитися на незвичайну красу в ботанічному саду під час карантину, не зупинити. Так можна пояснити те, що на фоторепортажі ботанічного саду імені Фоміна присутні численні відпочиваючі, які сидять на лавках, фотографують дерева і годують птахів.

У ботсаду в Києві люди є, і причому їх чимало, але більшість все ж дотримуються безпечної відстані.

У мережі зазначають, що українці – не єдині, кого важко замкнути по домівках. Багато жителів світу в ці вихідні вийшли на вулиці і в парки помилуватися цвітінням дерев.

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