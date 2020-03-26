В Києві активізувалися квартирні злодії на час карантину

через брак роботи в карантинний час, квартирні злодії йдуть на ріст. Так, у Києві затримали "на гарячому" квартирного злодія. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.

«Під час карантину всім важко, а особливо квартирних злодіїв! Але публікація не про співчуття до цієї прошарку беззаконня, про їх гострої нестачі грошей, яка штовхає їх на ризик. Цього персонажа впіймали при спробі відкрити двері та передали співробітникам поліції 23 березня. Сьогодні ж цей «бідолаха» знову помічений на вулиці. Цікаво чому відпустили ? А, ну так, немає складу злочину. Клас», – розповіла автор публікації киянка Яна Конотовская.

У коментарях користувачі мережі обурюються-за «весняного загострення» у квартирних злодіїв.

«Да. Немає у нас ні міліції, ні поліції. Нахлібники.», «Таке миле обличчя», «якщо самі зловили, чому самі не покарали? молоточком пальці подровняли і хай іде собі...», «Потрібно самим таких відпускати, попередньо ламаючи руки...», «а хто їх буде тримати його ж годувати треба – відкупних немає», – написали розлючені кияни.

Нагадаємо, що в Києві обмежать рух транспорту. Рух буде частково обмежено на частині вулиці Блакитного і на вулиці Лесогорской з 8 ранку 26 березня до 9 вечора 28 березня.

На частини вул. Лесогорская (перетин з ін. Науки) і на вул. Блакитного (від просп. Науки до вул. Добрий шлях) будуть оновлювати покриття.

Під час робіт рух на вулицях буде частково обмежено. Об'їхати частина вул. Блакитного можна по пер. Тихвінському.

Також частково обмежать рух на Эстакадном з'їзді на Набережному шосе з 28 березня по 27 квітня.

На естакади з'їзду з Дніпровського спуску на Набережному шосе работкини КП "Київавтошляхміст" ремонтувати деформаційні шви.

Роботи триватимуть з 28 березня по 27 квітня.

Нагадаємо, що киянам пояснили, дають пропуску на громадський транспорт безкоштовний проїзд

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