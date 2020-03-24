В Києві стає все більше хворих на грип
Тільки за минулий тиждень із-за грипу та ГРВІ в лікарні Києва госпіталізували 236 осіб, у тому числі 107 дітей. Про це заявив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.
Так, у Києві на грип і ГРВІ захворіли майже 15 тисяч осіб (14893). Це на 22,2 відсотка більше, ніж боліло тижнем раніше.
Серед госпіталізованих і тих, хто хворіє вдома, найбільше дітей – 7 595. Значна частина хворих з – шкільного віку 3 550 дітей.
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При цьому в КМДА запевнили, що показник захворюваності нижче епідпорогу на 34,3%.
Нагадаємо, що в Києві охоронці чоловіка запідозрили у крадіжці товарів в супермаркеті. В супермаркеті "Фора", що на Харківському шосе в Києві, охоронці чоловіка запідозрили у крадіжці товарів.
Щоб довести, що він нічого не вкрав, чоловік роздягнувся. Повністю. А потім почав бити скло, кричати і кидатися на охоронців.
Зараз на місці поліція, з'ясовують всі обставини.
У коментарях користувачі мережі відзначили, що люди почали сходити з розуму з-за цін і паніки навколо коронавіруса.
«Якщо виявиться, що хлопець не злодій, роздягти всіх охоронців!», Нічого в супермаркеті доводити немає потреби!!! Якщо тобі не пред'являють відео, де чітко видно, що ти крадеш, шлеш всіх охоронців куди подалі і викликаєш поліцію!», «Гола правда) А хлопці точно солькой захоплюються.», «А голим перед народом стояти і матюкати на чому світ стоїть,йому можна? І кошиками кидатися і розбивати скло? Він хороший??? Ви там не бачили, а я на робочому місці була і бачила це все!! Не весело скажу, скажу я Вам!!», «Смутні часи нині. Вірус у дворі - темінь в голові.», – написали в коментарях українці.
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