В Киеве становится все больше заболевших гриппом
Только за прошлую неделю из-за гриппа и ОРВИ в больницы Киева госпитализировали 236 человек, в том числе 107 детей. Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник.
Так, в Киеве гриппом и ОРВИ заболели почти 15 тысяч человек (14893). Это на 22,2 процента больше, чем болело неделей ранее.
Среди госпитализированных и тех, кто болеет дома, больше всего детей – 7 595. Значительная часть из заболевших – школьного возраста 3 550 детей.
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При этом в КГГА заверили, что показатель заболеваемости находится ниже эпидпорога на 34,3%.
Напомним, что в Киеве охранники заподозрили мужчину в краже товаров в супермаркете. В супермаркете Фора, что на Харьковском шоссе в Киеве, охранники заподозрили мужчину в краже товаров.
Чтобы доказать, что он ничего не украл, человек разделся. Полностью. А потом начал бить стекла, кричать и бросаться на охранников.
Сейчас на месте полиция, выясняют все обстоятельства.
В комментариях пользователи сети отметили, что люди начали сходить с ума из-за цен и паники вокруг коронавируса.
«Если окажется, что парень не воришка, раздеть всех охранников!», Ничего в супермаркете доказывать нет необходимости!!! Если тебе не предъявляют видео где чётко видно, что ты воруешь, шлёшь всех охранников куда подальше и вызываешь полицию!», «Голая правда) А ребятушки точно солькой увлекаются.», «А голым перед народом стоять и материть на чем свет стоит,ему можно? И корзинами кидаться и стекло разбивать? Он хороший??? Вы там не видели всего, а я на рабочем месте была и видела это все!! Не весело скажу, скажу я Вам!!», «Смутные времена нынче. Вирус во дворе - темень в голове.», – написали в комментариях украинцы.
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