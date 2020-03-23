У дівчини є особлива прикмета

У Києві зникла 20-річна дівчина

Альбіна Ванадзе пішла з дому 19 березня і досі не повернулася. Про це повідомляють на сторінці «Київ Оперативний» у соціальній мережі Facebook, повідомляє Politeka.

В останній раз молоду киянку бачили в районі Труханового острова.

Прикмети: на вигляд 20 років (або трохи менше), зростання – 1,62 метра, волосся до плечей, пофарбовані в червоний колір.

Особлива прикмета: родимка в пупку.

На момент зникнення була одягнена в короткий плащ світло-бежевого кольору, сіру шапку з рожевою написом «Нью-Йорк», світлі джинси, шарф гірчичного кольору. Взута у білі кросівки зі вставками рожевого кольору.

«В розмові може здатися трохи дивним, може називати себе Катею», - відзначають в паблике. Всіх, хто що-небудь знає про місце знаходження Альбіни, просять телефонувати матері дівчини Ірини Фомичевой, 066 498 72 07.

«Альбіна, мила, ми дуже чекаємо на тебе! Твої батьки, бабуся, сестрички дуже сильно люблять тебе і чекають зустрічі з тобою!», – написали під оголошенням в мережі родичі зниклої.

Нагадаємо, що синоптики розповіли про потепління 24 березня в Києві.

Так, у столиці України небо буде безхмарним до пізнього вечора, без опадів. Про це інформує сайт Sinoptik

У вівторок, 24 березня вологість повітря в Києві складе від 25 до 49%, температура буде коливатися в районі -4 до +4 градусів.

Нагадаємо, що в Києві розповіли, як дезінфікують вулиці з-за епідемії коронавіруса. Дорожники мінімізують поширення вірусної інфекції у Деснянському районі та дороги миють за допомогою спецтехніки і дезінфікуючих засобів. Такі «процедури» проходять щодоби вранці і вдень.

На світанку в посиленому режимі здійснюють миття доріг і штучних споруд (перил, поручнів) із застосуванням розчину хлоргексидину.

«Це ще один крок для мінімізації поширення вірусної інфекції в районі», – пояснили в РДА.

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