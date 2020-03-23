В Киеве пропала 20-летняя девушка
Альбина Ванадзе ушла из дома 19 марта и до сих пор не вернулась. Об этом сообщают на странице «Киев Оперативный» в социальной сети Facebook, сообщает Politeka.
В последний раз молодую киевлянку видели в районе Труханова острова.
Приметы: на вид 20 лет (или немного меньше), рост – 1,62 метра, волосы до плеч, окрашенные в красный цвет.
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Особая примета: родинка в пупке.
На момент исчезновения была одета в короткий плащ светло-бежевого цвета, серую шапку с розовой надписью «Нью-Йорк», светлые джинсы, шарф горчичного цвета. Обута в белые кроссовки со вставками розового цвета.
«В разговоре может показаться немного странной, может называть себя Катей», - отмечают в паблике. Всех, кто что-либо знает о месте нахождении Альбины, просят звонить по телефону матери девушки - Ирины Фомичевой, 066 498 72 07.
«Альбина, милая, мы очень ждём тебя! Твои родители, бабушка, сестрички очень сильно любят тебя и ждут встречи с тобой!», – написали под объявлением в сети родственники пропавшей.
Напомним, что синоптики рассказали о потеплении 24 марта в Киеве.
Так, в столице Украины небо будет безоблачным до самого позднего вечера, без осадков. Об этом информирует сайт Sinoptik
Во вторник, 24 марта влажность воздуха в Киеве составит от 25 до 49%, в температура будет колебаться в районе -4 до +4 градусов.
Напомним, что в Киеве рассказали, как дезинфицируют улицы из-за эпидемии коронавируса. Дорожники минимизируют распространение вирусной инфекции в Деснянском районе и моют дороги с помощью спецтехники и дезинфицирующих средств. Такие «процедуры» проходят ежесуточно утром и днем.
На рассвете в усиленном режиме осуществляют мытье дорог и искусственных сооружений (перил, поручней) с применением раствора хлоргексидина.
«Это еще один шаг для минимизации распространения вирусной инфекции в районе», – объяснили в РГА.
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