В Киеве пропала 20-летняя девушка

Альбина Ванадзе ушла из дома 19 марта и до сих пор не вернулась. Об этом сообщают на странице «Киев Оперативный» в социальной сети Facebook, сообщает Politeka.

В последний раз молодую киевлянку видели в районе Труханова острова.

Приметы: на вид 20 лет (или немного меньше), рост – 1,62 метра, волосы до плеч, окрашенные в красный цвет.

Особая примета: родинка в пупке.

На момент исчезновения была одета в короткий плащ светло-бежевого цвета, серую шапку с розовой надписью «Нью-Йорк», светлые джинсы, шарф горчичного цвета. Обута в белые кроссовки со вставками розового цвета.

«В разговоре может показаться немного странной, может называть себя Катей», - отмечают в паблике. Всех, кто что-либо знает о месте нахождении Альбины, просят звонить по телефону матери девушки - Ирины Фомичевой, 066 498 72 07.

«Альбина, милая, мы очень ждём тебя! Твои родители, бабушка, сестрички очень сильно любят тебя и ждут встречи с тобой!», – написали под объявлением в сети родственники пропавшей.

Напомним, что синоптики рассказали о потеплении 24 марта в Киеве.

Так, в столице Украины небо будет безоблачным до самого позднего вечера, без осадков. Об этом информирует сайт Sinoptik

Во вторник, 24 марта влажность воздуха в Киеве составит от 25 до 49%, в температура будет колебаться в районе -4 до +4 градусов.

Напомним, что в Киеве рассказали, как дезинфицируют улицы из-за эпидемии коронавируса. Дорожники минимизируют распространение вирусной инфекции в Деснянском районе и моют дороги с помощью спецтехники и дезинфицирующих средств. Такие «процедуры» проходят ежесуточно утром и днем.

На рассвете в усиленном режиме осуществляют мытье дорог и искусственных сооружений (перил, поручней) с применением раствора хлоргексидина.

«Это еще один шаг для минимизации распространения вирусной инфекции в районе», – объяснили в РГА.

Напомним, что киевлянам объяснили, дают ли пропуска на общественный транспорт бесплатный проезд

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