У зв'язку з карантином через коронавіруса з вівторка, 17 березня, в Києві, а також з сьогоднішнього дня, 16 березня, у Львові та Одесі закриють місця масового скупчення людей

Так, в цей список потрапляють: ТРЦ, дитячі розважальні центри, спортзали/басейни, зоопарки, парки атракціонів, всі магазини і ринки, крім продуктових і аптек, а також ресторани, кінотеатри, музеї та інші культурні заклади.

У той же час транспорт буде працювати в нормальному режимі, проте жителям рекомендують пересуватися тільки по необхідності.

В список обмежень також увійшов заборону на масові заходи, а роботодавців попросили перевести співробітників на "удаленку", якщо це можливо.

Нагадаємо, що умови карантину посилять, поїздки між містами скасовуються: до чого готуватися українцям.

Як повідомляла Politeka, число заражених коронавірусом українців зростає, з'явилися нові дані: "Переходять на особливий режим".

Також Politeka писала, що українці не зможуть повернутися з Росії через коронавіруса.