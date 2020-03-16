В связи с карантином из-за коронавируса со вторника, 17 марта, в Киеве, а также с сегодняшнего дня, 16 марта, во Львове и Одессе закроют места массового скопления людей

Так, в этот список попадают: ТРЦ, детские развлекательные центры, спортзалы/бассейны, зоопарки, парки аттракционов, все магазины и рынки, кроме продуктовых и аптек, а также рестораны, кинотеатры, музеи и другие культурные заведения.

В то же время транспорт будет работать в нормальном режиме, однако жителям рекомендуют передвигаться только по необходимости.

В список ограничений также вошел запрет на массовые мероприятия, а работодателей попросили перевести сотрудников на "удаленку", если это возможно.

Напомним, вчера, 15 марта, глава министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что нужно ужесточить карантинные меры.

"Необходимо закрывать заведения общественного питания и ТРЦ, работать должны только аптеки и продуктовые магазины, необходимо ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы работников, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек", — сказал министр.

Отметим, по состоянию на утро 16 марта в Украине уже 5 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1 летальный случай) области.

Новые случая заражения коронавирусом подтвердили в Черновицкой области у двух женщин. Пациентки изолированы, их состояние стабильное. Проводится работа с теми, кто контактировал с зараженными.

Напомним, что условия карантина ужесточат, поездки между городами отменяются: к чему готовиться украинцам.

Как сообщала Politeka, число зараженных коронавирусом украинцев растет, появились новые данные: "Переходят на особый режим".

Также Politeka писала, что украинцы не смогут вернуться из России из-за коронавируса.