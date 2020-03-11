У Києві на камеру потрапив неадекват з пістолетом

Інцидент стався Оболонській набережній, 19 (поруч з навчальним закладом та посольством Кувейту). Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Нічого такого, просто дуже «рівний» П'ятачок на Porsche спочатку на швидкості протер брівку, а потім з пістолетом в руках пішов дивитися, хто там образив його колеса», – підписали відео в мережі.

В коментарях кияни висловили свою думку з приводу незвичайного інциденту.

«Боже, яка дичину їздить по місту», «Що (кого) він очікував там побачити, що з пістолетом вийшов», «Мушку на пістолеті варто товаришеві спиляти. Легше буде», «На білих машинах в основному їздять без водія!», «Він схожий на людину, над яким у дитинстві знущалися, в школі щемили, у дворі щемили, потім з'явився якийсь просвіт в житті, але комплекси нікуди не пішли. Тепер ось знущається над бордюрами, напевно ще й розмовляє з ними, так і з самим собою теж», «Ах ти ж бровка😂 Шкода що він не почав по ній стріляти, може хоч рикошетом мізки б вправило))», «Бордюр ще ніколи не був такий близький до того, що його застрелять.», – сміються в мережі користувачі.

Нічого такого, просто дуже «ровний» пацик на #Porsche (#AA3322PO) спочатку на швидкості протер бровку, а потім із пістолетом у руках пішов дивитися хто там образив його колеса. Оболонська набережна, 19 (поруч із навчальним закладом та посольством Кувейта) Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 11. März 2020

Нагадаємо, що в Києві неадекват влаштував незвичайне шоу на людях. Чоловік забрався на авто на парковці і почав стрибати з даху на дах. Інцидент стався ввечері, о 19.40.

Вчера в 19:40 в Оболонском районе, на остановке «Богатырская» произошла такая ситуация: Неадекват залез на припаркованные машины и начал прыгать с крыши на крышу, а потом просто зашёл в автобус #99 и уехал. В это время в 10 метрах от него стояла компания из 5 мужчин, которые даже вообще не среагировали. Общество, однако. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 11. März 2020

«Неадекват на маршруті 99 автобуса (Оболонський район) зупинка Богатирська заліз на машини і почав стрибати з даху на дах, а далі просто зайшов в автобус і поїхав. В цей час в 10 метрах від нього стояла компанія з 5 чоловіків , які навіть ніяк не зреагували на подібну ситуацію», – пояснили відео.

«Є, вже третій з цієї фірми. Там лаврівський Топтун, зараз оболонський стрибун, і хто тото колеса спускав.», «Дійсно, суспільство деградує. Ні щоб разом з мужиком пострибати по дахах запаркованых лосів, так вони взагалі не зреагували», – вважає користувачі мережі.

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