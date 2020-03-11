В Киеве на камеру попал неадекват с пистолетом

Инцидент произошел Оболонской набережной, 19 (рядом с учебным заведением и посольством Кувейта). Об этом написали в группе Киев Оперативный в Facebook, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Ничего такого, просто очень «ровный» Пятачок на Porsche сначала на скорости протер бровку, а затем с пистолетом в руках пошел смотреть, кто там оскорбил его колеса», – подписали видео в сети.

В комментариях киевляне выразили свое мнение по поводу необычного инцидента.

«Боже, какая дичь ездит по городу», «Что (кого) он ожидал там увидеть, что с пистолетом вышел», «Мушку на пистолете стоит товарищу спилить. Легче будет», «На белых машинах в основном ездят без водителя!», «Он похож на человека, над которым в детстве издевались, в школе щемили, во дворе щемили, потом появился какой-то просвет в жизни, но комплексы никуда не ушли. Теперь вот издевается над бордюрами, наверняка ещё и разговаривает с ними, да и с самим собой тоже», «Ах ты ж бровка😂 Жаль что он не начал по ней стрелять, может хоть рикошетом мозги б вправило))», «Бордюр еще никогда не был так близок к тому, что его застрелят.», – смеются в сети пользователи.

Нічого такого, просто дуже «ровний» пацик на #Porsche (#AA3322PO) спочатку на швидкості протер бровку, а потім із пістолетом у руках пішов дивитися хто там образив його колеса. Оболонська набережна, 19 (поруч із навчальним закладом та посольством Кувейта) Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 11. März 2020

Напомним, что в Киеве неадекват устроил необычное шоу на людях. Мужчина забрался на авто на парковке и начал прыгать с крыши на крышу. Инцидент случился вечером, в 19.40.

Вчера в 19:40 в Оболонском районе, на остановке «Богатырская» произошла такая ситуация: Неадекват залез на припаркованные машины и начал прыгать с крыши на крышу, а потом просто зашёл в автобус #99 и уехал. В это время в 10 метрах от него стояла компания из 5 мужчин, которые даже вообще не среагировали. Общество, однако. Gepostet von Киев Оперативный am Mittwoch, 11. März 2020

«Неадекват на маршруте 99 автобуса (Оболонский район) остановка Богатырская залез на машины и начал прыгать с крыши на крышу, а далее просто зашёл в автобус и уехал. В это время в 10 метрах от него стояла компания из 5 мужчин , которые даже никак не среагировали на подобную ситуацию», – пояснили к видео.

«Есть, уже третий с этой фирмы. Там лавровский Топтун, сейчас оболонский прыгун, и кто тото колеса спускал.», «Действительно, общество деградирует. Нет чтобы вместе с мужиком попрыгать по крышам запаркованых лосей, так они вообще не среагировали», – считают пользователи сети.

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