Раніше хуліган вже піднімав руку на жінку

Дівчина-поліцейський постраждала через неадеквата, який вирішив «позалицятися» до неї в маршрутці

Подробиці інциденту на Лісовий, що стався в автобусі №706 «Київ-Бровари», повідомляє «Київ оперативний» у Фейсбуці.

За інформацією автора, дівчина їхала додому з Головного управління поліції в Київській області, де проходили урочистості з нагоди Міжнародного жіночого дня.

В автобусі поруч з нею сів пасажир, який відразу ж почав вести себе нахабно і нав'язливо. Співробітниця правоохоронних органів сказала, хто вона, та попросила зухвалого «залицяльника» залишити її в спокої і пересіла на інше місце.

На це чоловік відреагував, м'яко кажучи, дивно: він щосили вдарив її кулаком в обличчя, вирвав з рук сумку і намагався втекти на зупинці.

Інші пасажири, які стали свідками події, не розгубилися і затримали буяна, а потерпілій, у якої був до крові розбитий ніс, надали першу допомогу.

На місце події прибули поліцейські, зловмисника затримали.

У ході з'ясування особи хулігана виявилося, що це – добре відомий правоохоронцям житель Броварів. Він неодноразово приходив до керівника поліції області Андрію Нєбитова і скаржився на колишню дружину, вимагав притягнути її до кримінальної відповідальності. За його словами, жінка разом із сином б'ють його битою

У ході розслідування виявилося, що це неправда, і чоловік обмовив родичів, хоча сам неодноразово бив і сина, і дружину. Поліція направила кримінальне провадження з обвинувальним актом до суду, і зараз судові засідання тривають.

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За фактом розбійного нападу на працівника поліції Київщини відкрито кримінальне провадження Відео -... Gepostet von Киев Оперативный am Freitag, 6. März 2020

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