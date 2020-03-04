В Киеве поймали разбойников из Днепропетровщины

Мужчина и женщина ударили палкой по голове водителя такси, после чего забрали у него телефон и около 3000 гривен. Об этом рассказали в пресс-службе полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Инцидент произошел на улице Синеозерной.

В полиции поведали также и подробности случившегося. По словам одного из патрульных, потерпевший приехал по заказу, где к нему обратилась девушка с просьбой поставить два пакета в багажное отделение. В этот момент водитель почувствовал, как кто-то ударил его по голове, и он потерял сознание:

«Когда мужчина пришел в себя, он увидел, что из салона авто пропали деньги, мобильный телефон, банковская карта и документы. В дальнейшем с места преступления мы изъяли деревянную палку, которой злоумышленники нанесли телесные повреждения пострадавшему», – рассказали в полиции.

Грабителями оказались супруги (31-летний мужчина и девушка 19 лет), которые приехали из Днепропетровской области на заработки в Киев.

Статья ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас они находятся под стражей.

Столичні поліцейські затримали подружжя з Дніпропетровщини за розбійний напад на таксиста Зловмисники вдарили палицею по голові водія, після чого забрали його мобільний телефон та близько 3000 гривень. За скоєне їм загрожує до десяти років позбавлення волі. До Подільського управління поліції від чоловіка надійшло повідомлення про те, що на вулиці Синьоозерній невідомі його побили і забрали гроші та мобільний телефон. На виклик негайно виїхали слідчо-оперативна група та лікарі. Слідчий Подільського управління поліції Олександр Яровий розповів, що таксист приїхав на замовлення, де до нього звернулась дівчина з проханням поставити два пакети у багажне відділення. У цей момент водій відчув, як хтось вдарив його по голові, і він втратив свідомість: «Коли чоловік прийшов до тями, він побачив, що із салону авто зникли гроші, мобільний телефон, банківська картка та документи. У подальшому з місця скоєння злочину ми вилучили дерев’яну палицю, якою зловмисники завдали тілесних ушкоджень потерпілому. Після проведення оперативно-розшукових заходів ми встановили та затримали нападників. Це – подружжя, яке приїхало з Дніпропетровщині на заробітки до Києва. За місцем мешкання фігурантів ми провели санкціонований обшук та вилучили мобільний телефон потерпілого». 31-річному чоловіку та його 19-річній дружині слідчі оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 187 (Розбій, вчинений за попередньою змовою групи осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав нападникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Відділ комунікації Поліція Києва Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 3. März 2020

Напомним, что в Киеве водитель маршрутки совершил опасный маневр на дороге.

В сети киевлянин опубликовал видео, на котором можно увидеть, как маршрутка начала делать маневр (поворот) не со своей полосы, тем самым преграждая путь потоку машин.

«Говорят, что для подобных столичных маршрутчиков есть отдельное место в аду. Может, автор видео немного переигрывает и просто предвзято относится к желтым автобусам?», – прокомментировали ролик в сети.

Кажуть, що для подібних столичних маршрутчиків є окреме місце у пеклі. Чи може автор відео трохи переграє і просто упереджено ставиться до жовтих автобусів? Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 3. März 2020

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«Моя девятилетняя дочь учится в 132-й школе. После продленки ребенок с подружками попросилась погулять в школьном дворе, я разрешила, и сама отлучилась с младшим сыном на 30 – 40 минут прогуляться по аллее возле 141 школы. Когда вернулась, мой ребенок сообщил мне, что к нему подошла какая-то тетя и предложила поиграть в прятки, а рядом за деревом стоял какой-то дядя», — сообщила жуткие подробности Елена Осыпенко.

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