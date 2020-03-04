В Киеве поймали разбойников из Днепропетровщины
Мужчина и женщина ударили палкой по голове водителя такси, после чего забрали у него телефон и около 3000 гривен. Об этом рассказали в пресс-службе полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Инцидент произошел на улице Синеозерной.
В полиции поведали также и подробности случившегося. По словам одного из патрульных, потерпевший приехал по заказу, где к нему обратилась девушка с просьбой поставить два пакета в багажное отделение. В этот момент водитель почувствовал, как кто-то ударил его по голове, и он потерял сознание:
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«Когда мужчина пришел в себя, он увидел, что из салона авто пропали деньги, мобильный телефон, банковская карта и документы. В дальнейшем с места преступления мы изъяли деревянную палку, которой злоумышленники нанесли телесные повреждения пострадавшему», – рассказали в полиции.
Грабителями оказались супруги (31-летний мужчина и девушка 19 лет), которые приехали из Днепропетровской области на заработки в Киев.
Статья ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины предусматривает до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас они находятся под стражей.
Напомним, что в Киеве водитель маршрутки совершил опасный маневр на дороге.
В сети киевлянин опубликовал видео, на котором можно увидеть, как маршрутка начала делать маневр (поворот) не со своей полосы, тем самым преграждая путь потоку машин.
«Говорят, что для подобных столичных маршрутчиков есть отдельное место в аду. Может, автор видео немного переигрывает и просто предвзято относится к желтым автобусам?», – прокомментировали ролик в сети.
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«Моя девятилетняя дочь учится в 132-й школе. После продленки ребенок с подружками попросилась погулять в школьном дворе, я разрешила, и сама отлучилась с младшим сыном на 30 – 40 минут прогуляться по аллее возле 141 школы. Когда вернулась, мой ребенок сообщил мне, что к нему подошла какая-то тетя и предложила поиграть в прятки, а рядом за деревом стоял какой-то дядя», — сообщила жуткие подробности Елена Осыпенко.
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