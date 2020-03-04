4 марта в Киеве из-за тумана ухудшится видимость на дорогах

В первой половине дня 4 марта в Киеве будет держаться густой туман. Об этом сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра, передает Politeka.net.

Так, видимость в городе будет снижена до 200-500 метров. Уровень опасности желтый, повышенный.

Ездить рекомендуется на сниженной скорости, включать противотуманные фары с ближним светом, а также соблюдать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями.

Напомним, что в Киеве водитель маршрутки совершил опасный маневр на дороге.

В сети киевлянин опубликовал видео, на котором можно увидеть, как маршрутка начала делать маневр (поворот) не со своей полосы, тем самым преграждая путь потоку машин.

«Говорят, что для подобных столичных маршрутчиков есть отдельное место в аду. Может, автор видео немного переигрывает и просто предвзято относится к желтым автобусам?», – прокомментировали ролик в сети.

Такое поведение на дороге водителя общественного транспорта могло с большой вероятностью привести к масштабному ДТП, если бы автор видео не успел вовремя затормозить.

В комментариях киевляне прокомментировали случившееся.

«Был во многих странах мира, маршрутки видел только в Анголе))) Везде большие, вместительные муниципальные автобусы. Эти ржавые, жёлтые корыта с безумными водителями-показатель нашей отсталости и нищеты», «Там пассажиры должны были его лещами забить, за такой манёвр, он их жизнями рисковал», «хитрожопость маршруточника пробудила "учительский" инстинкт автора видео... хорошо, что он все-таки не пошел на принцип. но маршруточники – поцы», «Водители маршруток смотрят куда угодно (на выручку, телефон, хз еще куда), но не на дорогу и не в зеркала», «А я считаю общественному транспорту не место в третей полосе», – отметили пользователи.

Кажуть, що для подібних столичних маршрутчиків є окреме місце у пеклі. Чи може автор відео трохи переграє і просто упереджено ставиться до жовтих автобусів? Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 3. März 2020

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