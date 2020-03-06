В Киеве на Лесной, в маршрутке №706, неадекватный "мужик" разбил девушке нос

Мужчина ударил девушку после того, как она попросила его не хамить, сообщает Типичный Киев в Фейсбук.

Девушке вызвали скорую, мужика пытались заломать молодые люди, которые вызвали полицию.

Пользователи сети возмущены поступком мужчины, отметив, что девушка поступила правильно, сделав водителю замечание.

"Это уже за гранью ! Бить женщину / девушку ??? Очень надеюсь ему дали достойный ответ мужчины ! Девушку безумно жаль !", " Бедная девушка.

Девушка поступила правильно, а мужчина мудило настоящее. В обезьяник на несколько суток и девушке извинение принести и выплатить деньгами, на лечение и моральный ущерб", " Куда катится мир... Быдлядина. А что самое обидное, ему за это не будет нечего", " В ато его ! В самую горячую точку", - пишут в комментариях подписчики паблика.

Ранее мы писали, что Киеве водитель маршрутки жестко подрезал легковушку.

В сети киевлянин опубликовал видео, на котором можно увидеть, как маршрутка начала делать маневр (поворот) не со своей полосы, тем самым преграждая путь потоку машин.

«Говорят, что для подобных столичных маршрутчиков есть отдельное место в аду. Может, автор видео немного переигрывает и просто предвзято относится к желтым автобусам?», – прокомментировали ролик в сети.

Такое поведение на дороге водителя общественного транспорта могло с большой вероятностью привести к масштабному ДТП, если бы автор видео не успел вовремя затормозить.

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