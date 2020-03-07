Девушка-полицейский пострадала из-за неадеквата, который решил «поухаживать» за ней в маршрутке
Подробности инцидента на Лесной, который произошел в автобусе №706 «Киев-Бровары», сообщает «Киев оперативный» в Фейсбуке.
По информации автора, девушка ехала домой из Главного управления полиции в Киевской области, где проходили торжества по случаю Международного женского дня.
В автобусе рядом с ней сел пассажир, который сразу же начал вести себя нагло и навязчиво. Сотрудница правоохранительных органов сказала, кто она, попросила дерзкого «ухажера» оставить ее в покое и пересела на другое место.
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На это мужчина отреагировал, мягко говоря, странно: он со всех сил ударил ее кулаком в лицо, вырвал из рук сумку и пытался убежать на остановке.
Другие пассажиры, ставшие свидетелями вопиющего происшествия, не растерялись и задержали буяна, а потерпевшей, у которой был до крови разбит нос, оказали первую помощь.
На место происшествия примчались полицейские, злоумышленника задержали.
В ходе выяснения личности хулигана оказалось, что это – хорошо известный правоохранителям житель Броваров. Он неоднократно приходил к руководителю полиции области Андрею Небытову и жаловался на бывшую жену, требовал привлечь ее к уголовной ответственности. По его словам, женщина вместе с сыном бьют его битой
В ходе расследования оказалось, что это неправда, и мужчина оговорил родственников, хотя сам неоднократно бил и сына, и жену. Полиция направила уголовное производство с обвинительным актом в суд, и сейчас судебные заседания продолжаются.
За разбойное нападение на работника полиции Киевщины столичными правоохранителями открыто уголовное производство по ст. 187 Уголовного кодекса Украины.
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