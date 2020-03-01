В Киеве загорелся пассажирский автобус во время движения

На Соломенской площади сегодня утром, 1 марта, загорелся автобус. Информация об этом появилась в группе Киев Оперативный в Фейсбуке, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На Соломенской площади сегодня утром прямо во время движения начал гореть маршрутный автобус.

На место происшествия вызвали спасателей. Ликвидировали пожар пожарные ДСНС. Информация о пострадавших на данный момент устанавливается.

Напомним, что центр столицы охватил масштабный пожар, служителям правопорядка пришлось срочно эвакуировать людей. Так, пожар вспыхнул на железнодорожном вокзале в Париже Гар-де-Лион. Пожарным пришлось срочно эвакуировать людей из здания.

В ходе эвакуации начались столкновения со спасателями. Причиной стало препятствие выводу людей.

Позже выяснилось, что пожар спровоцировала группа протестующих. Так они выразили несогласие с концертом конголезской певицы Фалли Ипупы.

Как мы ранее сообщали, киевлянин собственноручно поймал двух воровок на Киевском вокзале.

«Ситуация такая: только выхожу с поезда, как какое-то гнилое существо расстегнуло мой рюкзак. Я яростно крикнул и хотел ударить, но они же твари шустрые - убежали. Нашел уже наверху на самом Вокзале. Их было 4-6 человек, двоих я словил и дальше все на видео. Говорят, что, если государство не занимается подобными проблемами - этим начинают заниматься люди самостоятельно», – объяснил пострадавший.

«Только у нас в стране можно дергать рукой когда полицейский тебя хочет остановить, говорить не трогай меня. В США ты стоишь и молишься, хоть бы тебя не пристрелили! Не дай бог там тронуть полисмена. Вот где закон и порядок. А здесь можно всех смело посылать, налево, и направо.... А потом удивляемся, почему так живем. Всё от безнаказанности…Грустно всё это наблюдать...», «А по-моему нужно гражданам объединиться и устраивать отловы, но действовать сугубо по их схеме - толпой вокруг центрового или "говоруна". А ещё лучше "маски шоу" устроить... Нацикам все равно делать нечего. Вместо рейдерства предприятий... Пускай кабины Ромов правят!! Население Киева устало терпеть вечное "безделие"», – жалуются разгневанные киевляне.

На Солом‘янській площі сьогодні зранку прямо під час руху почав палати маршрутний автобус. Ліквідували пожежу рятувальники #ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 1. März 2020

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