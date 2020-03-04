У Києві водій маршрутки підрізав легковик

У мережі киянин опублікував відео, на якому можна побачити, як маршрутка почала робити маневр (поворот) не зі своєї смуги, тим самим перекриваючи шлях потоку машин. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net.

«Кажуть, що для подібних столичних маршруток є окреме місце в пеклі. Може, автор відео трохи переграє і просто упереджено ставиться до жовтих автобусів?», – прокоментували ролик в мережі.

Така поведінка на дорозі водія громадського транспорту могло з великою вірогідністю привести до масштабного ДТП, якби автор відео не встиг вчасно загальмувати.

В коментарях кияни прокоментували те, що трапилося.

«Був у багатьох країнах світу, маршрутки бачив тільки в Анголі))) Скрізь великі, місткі муніципальні автобуси. Ці іржаві, жовті корита з божевільними водіями-показник нашої відсталості і убогості», «Там пасажири повинні були його лящами забити, за такий маневр, він їх життям ризикував», «хитрожопость маршрутника пробудила "учительський" інстинкт автора відео... добре, що він все-таки не пішов на принцип. але маршрутники – поци», «Водії маршруток дивляться куди завгодно (на виручку, телефон, хз ще куди), але не на дорогу і не в дзеркала», «А я вважаю громадського транспорту не місце в третій смузі», – відзначили користувачі.

Кажуть, що для подібних столичних маршрутчиків є окреме місце у пеклі. Чи може автор відео трохи переграє і просто упереджено ставиться до жовтих автобусів? Gepostet von Киев Оперативный am Dienstag, 3. März 2020

Нагадаємо, що в Києві перехожі затримали грабіжників. У Києві біля станції Індустріальна перехожі побачили, як двоє людей крадуть у дівчини мобільний телефон. Вони самостійно без поліції вирішили затримати грабіжників.

«Вони не відвернулися, не відійшли, а навпаки - затримали негідників і покликали поліцію», – відзначили в мережі.

На опублікованих кадрах можна побачити, як двоє скручених хлопців лежать на землі, а навколо зібрався натовп цікавих.

В мережі почали обговорювати інцидент, відзначаючи, що поліція одразу відпустила негідників на очах у всіх.

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