В Чорнобилі знайшли поранену сову

Працівники зони відчуження знайшли на лісовій дорозі поранену сову. Безсилу птицю передали співробітникам наукового відділу Чорнобильського заповідника. Про це вчені розповіли на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Politeka.net.

Сіра сова (неясит) травмувалася під час польоту. Причина та детальні обставини залишаться невідомими. Так, у птаха виявили зламану кістку на крилі.

Загальний стан здоров'я важко встановити без спеціалізованої допомоги.

Співробітники заповідника змогли нагодувати птицю, яка з апетитом з'їла кілька шматків сирого м'яса.

Також вони відзначили, що в заповіднику відсутня спеціальна ветеринарна служба, яка б могла подбати про хворих і травмованих тварин.

Сову вирішили перевезти в притулок для птахів і дрібних тварин «Місячна долина». Вона потребує довготривалого лікування, але навіть після одужання вона вже не зможе полювати і літати, як раніше.

«Остаточні прогнози щодо стану її здоров'я нам пообіцяли повідомити через кілька днів», – розповіли в заповіднику.

Нагадаємо, що раніше коні Пржевальського, які в дикій природі перестали існувати з 60-х років минулого століття, були помічені в Чорнобильській зоні.

Як відомо, 36 коней Пржевальського завезли в Чорнобильську зону 15 років тому. А в 2018 році там налічувалося вже 110 особин. Причиною «особливого комфорту» для тварин в зоні відчуження стала, ймовірно, їх природна тяга знайти спокій далеко від людей.

Саме в дикій природі вид бачили в останній раз ще в 1969 році. Як відомо, ареалом проживання коней Пржевальського була Монголія, але їх чисельність почала різко скорочуватися після суворої зими в 1944-1945 роках, а через десятиліття – їх практично не стало зовсім в дикій природі, тепер тварин можна побачити лише в зоопарках, заповідниках тощо

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