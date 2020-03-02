В Київському ресторані агресивно налаштовані хлопці порушили спокій відвідувачів

В ніч на 2 березня на ВДНГ в ресторані «МистерКет» сталася масштабна бійка між кількома групами молодих людей. Про це написали в групі Київ Оперативний в Facebook, передає Politeka.net.

При цьому постраждали не тільки учасники бійки, оскільки хтось використовував газовий балончик.

На опублікованих кадрах видно, як деякі клієнти ресторану закривають очі руками.

В мережі користувачі прокоментували те, що трапилося.

«Містер Кет прям оплот гопоти. То машиною в двері заїдуть, то балончик розпиляють... Останнє місце, де хочеться поїсти піцу», «Я от не можу зрозуміти, цей світ котиться в безодню? Чи тепер в інтернеті багато інформації?», «Містер кет як звичайно,цікава публіка,смачна кухня і багато чого іншого для покидьків», «Люди бедкаются, поліція розводить руками», «В гадюшнику по іншому не буває», – відзначили в мережі.

Нагадаємо, що рибалки без вісті пропали під Києвом, відправившись на лов. В селі Страхолісся, що на Иванковщине, двоє чоловіків на моторному човні вийшли на риболовлю. В даний час їх місцеперебування невідоме.

Ще дві доби тому рибалки повідомили по телефону, що двигун вийшов з ладу, і вони планують зупинитися на нічліг на одній із баз у Козелецькому районі Чернігівської області. Однак після цього звісток від них не було.

На пошуки зниклих орієнтовані особовий склад поліції Київщини, зокрема Іванівської, Вишгородського, зони ЧАЕС, поліцейські суміжних регіонів, мобільні патрулі, громадськість.

2 березня пошуки продовжилися вже з залученням авіації та рятувальників.

Також ми писали, що у Києві на Одеській трасі, в Чабанах, поблизу АЗС КЛО, сталася пожежа в готелі-ресторані в першій половині дня 1 березня. З-за диму на відео практично нічого не видно.

На Одеській трасі, у Чабанах, поблизу із АЗС КЛО, палає готель. На місці вже працюють бійці #ДСНС. Інформація про потерпілих встановлюється. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 1. März 2020

Нагадаємо, масштабна пожежа спалахнула в Києві, знищені автомобілі: кадри вогняного ПП

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