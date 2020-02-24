В Києві маршрутка з людьми влетіла в причіп фури поруч зі станцією метро "Бориспільська"

ДТП сталося на вулиці Бажана перед Харківською площею. Маршрутка 474 влетіла в причеп фури. Повідомляють про 15 чоловік постраждали. На місці працюють шість карет швидкої допомоги. Про це повідомив Kyiv LIVE телеграм-каналі, передає Politeka.

"Київ Оперативний" повідомляє, що маршрутка на повному ходу потрапила в аварію. Госпіталізували в результаті ДТП 11 людей.

Користувачі почали активно обговорювати аварію:

"А чому відразу безлад? Може водій фури винен...", "Безлад в тому, що водії влаштовують перегони між собою на дорогах за пасажирів, порушуючи швидкісні правила", "У нас Індія чи це Європа? Навіщо взагалі потрібні маршрутки в європейському місті-мільйоннику".

Раніше ми повідомляли, що у Білій Церкві в автобуса "Богдан" під час перевезення пасажирів відпали колеса.

ДТП сталася під час руху по вулиці Леваневського в вечірній час. Про це повідомила прес-служба поліції Київської області.

У автобуса відірвалося заднє колесо, яке під час руху відкинуло на припаркований легковик Skoda. На момент ДТП у салоні маршрутки перебувало 7 пасажирів. На щастя, обійшлося без травмованих.

Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

стосовно порушника патрульні склали відповідні адміністративні матеріали.

Повідомлялося, що в Києві водій форда збив паркан і влаштував ДТП на парковці. Авто пом'яло ще два автомобілі, які стояли на парковці. Про це повідомляє фейсбук-спільнота «Київ Оперативний».

«Що за п'ятниця без дріфту? Пілот Ford, натхнений переглядом ралійних чемпіонатів, спробував повторити один з елементів керованого заносу на Бажана. Але в підсумку просто залетів на парковку збив паркан і в'їхав в ще два авто. Тепер трохи засмучений», – написали в мережі.

Нагадаємо, бунт набирає обертів в Києві, намети паралізували рух

А ще Politeka писала, що потужний пожежа розгорілася в Києві, відео ПП

Також Politeka повідомляла, що Київ пішов під воду, автомобілі "плавають"



