В Білій Церкві в автобуса "Богдан" під час перевезення пасажирів відпали колеса

ДТП сталася під час руху по вулиці Леваневського в вечірній час. Про це повідомила прес-служба поліції Київської області.

У автобуса відірвалося заднє колесо, яке під час руху відкинуло на припаркований легковик Skoda. На момент ДТП у салоні маршрутки перебувало 7 пасажирів. На щастя, обійшлося без травмованих.

Транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

У відношенні порушника патрульні склали відповідні адміністративні матеріали.

Нагадаємо, що в Києві розпочався мітинг, протестувальники розкладають намети, які паралізували рух. Жителі Чабанов перекрили в'їзд в Київ.

«Виїхати і заїхати в Київ з боку Одеської траси просто нереально - якісь мітингувальники перекрили всі смуги. Ставлять намети. Людям доводиться йти пішки до метро», – розповіли в мережі.

На в'їзді в Київ з боку Одеської траси виникли затори через мітингу місцевих жителів у районі селища Чабани. Патрульні кажуть, що обмежено рух у напрямку столиці. Очевидці стверджують, що рух заблокований повністю в обидві сторони і до метро люди йдуть пішки. Мітингувальники поставили намети і тримають плакати.

У коментарях почали обговорювати перекриття доріг.

«От якби поліція таки добиралася до кінцевого спонсора цих перекрывателей, і показово довели б справу до нар, ось тоді б це все закінчилося. А так, дуже відображає ментальність та ставлення більшості українських іншим українською. Як гієни. Перекрити будинок президента вони сцуть, так відразу отримають по шапці.», – написали в мережі користувачі.

Як ми раніше писали, в Харкові евакуатор, який перевозив автомобіль після дорожньо-транспортної пригоди на штрафмайданчик, сам став фігурантом ДТП. На записі видно, як евакуатор з'їжджає з гори і повертає в бік штрафмайданчики. У якийсь момент водій 1986 року народження не впорався з керуванням, і машину понесло. Зупинили політ кілька дорогих авто, які опинилися на шляху у евакуатора: Infiniti, Toyota і Volvo. Всі три легковика отримали механічні пошкодження.

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