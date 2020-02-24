В Белой Церкви у автобуса "Богдан" во время перевозки пассажиров отпали колеса

ДТП произошло во время движения по улице Леваневского в вечернее время. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

У автобуса оторвалось заднее колесо, которое во время движения отбросило на припаркованную легковушку Skoda. На момент ДТП в салоне маршрутки находились 7 пассажиров. К счастью, обошлось без травмированных.

Транспортные средства получили механические повреждения.

В отношении нарушителя патрульные составили соответствующие административные материалы.

Напомним, что в Киеве начался митинг, протестующие раскладывают палатки, которые парализовали движение. Жители Чабанов перекрыли въезд в Киев.

«Выехать и заехать в Киев со стороны Одесской трассы просто нереально - какие-то митингующие перекрыли все полосы. Ставят палатки. Людям приходится идти пешком к метро», – рассказали в сети.

На въезде в Киев со стороны Одесской трассы возникли пробки из-за митинга местных жителей в районе поселка Чабаны. Патрульные говорят, что ограничено движение в направлении столицы. Очевидцы утверждают, что движение заблокировано полностью в обе стороны и к метро люди идут пешком. Митингующие поставили палатки и держат плакаты.

В комментариях начали обсуждать перекрытие дорог.

«Вот если бы полиция таки добиралась до конечного спонсора этих перекрывателей, и показательно доказали бы дело до нар, вот тогда бы это все закончилось. А так, очень отражает ментальность и отношение большинства украинских другим украинском. Как гиены. Перекрыть дом президента они сцуть, так сразу по шапке получат.», – написали в сети пользователи.

Как мы ранее писали, в Харькове эвакуатор, который вез автомобиль после дорожно-транспортного происшествия на штрафплощадку, сам стал фигурантом ДТП. На записи видно, как эвакуатор съезжает с горы и поворачивает в сторону штрафплощадки. В какой-то момент водитель 1986 года рождения не справился с управлением, и машину понесло. Остановили полет несколько дорогих авто, оказавшихся на пути у эвакуатора: Infiniti, Toyota и Volvo. Все три легковушки получили механические повреждения.

Напомним, масштабный пожар вспыхнул в Киеве, уничтожены автомобили: кадры огненного ЧП

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