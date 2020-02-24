У Києві на Голосіївському проспекті неадекват вразив незвичайною витівкою прямо на дорозі

Чоловік вибіг з авто і розлігся голий на дорозі перед своєю машиною в світлі фар. Він кричав «Андрюха», кличучи когось. Коли приїхала поліція, він оперативно зібрав речі і втік з місця інциденту. Докладна інформація про це з'явилася в групі Київ Оперативний у Фейсбуці, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

«Неадекватний водій Volkswagen влаштував нефиговый перфоманс: вибіг зі своєї машини, напав на перехожого, а потім зняв з себе весь одяг, просто ліг на асфальт і почав кричати «Андрюхааааааа». Через пару хвилин, коли побачив спецсигнали швидкої, зібрав свої речі, сів в автомобіль і поїхав у невідомому напрямку.», – розповіли в мережі.

Чоловік кричав страшним голосом. Було схоже на те, що він голосно ридає.

В коментарях кияни почали обговорювати дивний інцидент.

«Я розумію, що моє життя занадто тускла і рутинна. Респект мужику ! Живе на повну», «Картковий борг понад репутації в цьому випадку!», «Це дружбан Андрія Богдана!!!! Кличе , плаче, переживає і згадують його фото з Мальдів і підпис:" Грошей немає, але Ви тримайтеся"!!!!! Хлопець не може отямитись від побаченого!!!! Травма на все життя!!», «Це Голосієво. Там Відбувається ... все, що завгодно.», «І це учасник руху, водій. А раптом таксі», «Тепер розумію, чому так багато неадекватний за кермом», «Андрюха дав понюхати або чарівне колесо) і сміх і гріх. Ось це плющить чувака», «Я дивуюся тим, що неадекватних людей стає все більше, починаючи з малолітніх і таких здорових селюків, просто дивуєшся», «Красиво представився. Оригінально. 😂😂😂», – сміються в мережі користувачі.

Неадекватний водій #Volkswagen (#AI5444CI) влаштував нефіговий перфоманс: вибіг із своєї автівки, напав на перехожого, а потім зняв з себе весь одяг, просто ліг на асфальт і почав кричати «Андрюхааааааа!»🙈 Через пару хвилин, як побачив спецсигнали швидкої, зібрав свої речі, сів а автівку та поїхав у невідомому напрямку. Київ, Голосіївський проспект Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 24. Februar 2020

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