В Киеве на Голосеевском проспекте неадекват поразил необычной выходкой прямо на дороге

Мужчина выбежал из авто и разлегся голый на дороге перед своей машиной в свете фар. Он кричал «Андрюха», зовя кого-то. Когда приехала полиция, он оперативно собрал вещи и скрылся с места инцидента. Подробная инфомация об этом появилась в группе Киев Оперативный в Фейсбуке, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Неадекватный водитель Volkswagen устроил нефиговый перфоманс: выбежал из своей машины, напал на прохожего, а потом снял с себя всю одежду, просто лег на асфальт и начал кричать «Андрюхааааааа». Через пару минут, когда увидел спецсигналы скорой, собрал свои вещи, сел в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.», – рассказали в сети.

Мужчина кричал страшным голосом. Было похоже на то, что он громко рыдает.

В комментариях киевляне начали обсуждать странный инцидент.

«Я понимаю, что моя жизнь слишком тускла и рутинна. Респект мужику ! Живёт на полную», «Карточный долг превыше репутации в данном случае!», «Это дружбан Андрея Богдана!!!! Зовёт , плачет, переживает и вспоминают его фото с Мальдив и подпись:" Денег нет, но Вы держитесь"!!!!! Парень не может оправится от увиденного!!!! Травма на всю жизнь!!», «Это Голосеево. Там ... Происходит все, что угодно.», «И это участник движения, водитель. А вдруг такси», «Теперь понимаю, почему так много неадекватов за рулем», «Андрюха дал понюхать или волшебное колёсико) и смех и грех. Вот это плющит чувака», «Я удивляюсь тем, что неадекватных людей становится все больше, начиная с малолетних и таких здоровых мужланов, просто удивляешься», «Красиво представился. Оригинально. 😂😂😂», – смеются в сети пользователи.

Неадекватний водій #Volkswagen (#AI5444CI) влаштував нефіговий перфоманс: вибіг із своєї автівки, напав на перехожого, а потім зняв з себе весь одяг, просто ліг на асфальт і почав кричати «Андрюхааааааа!»🙈 Через пару хвилин, як побачив спецсигнали швидкої, зібрав свої речі, сів а автівку та поїхав у невідомому напрямку. Київ, Голосіївський проспект Gepostet von Киев Оперативный am Montag, 24. Februar 2020

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