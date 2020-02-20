Киян попереджають про небезпеку на дорогах

В ніч на 21 лютого вранці в Києві буде триматися густий туман, який обмежить видимість на дорогах. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

Видимість на дорогах буде знижена до 200-500 метрів.

У зв'язку з погодними умовами у Києві оголошено підвищений, жовтий рівень небезпеки.

Так, столичним водіям під час сильного туману радять дотримуватися швидкісних обмежень на дорогах, дотримуватися дистанції і уникати різких маневрів.

Не варто забувати і про протитуманних фарах і ближньому світлі. Під час зупинок потрібно обов'язково включати аварійку.

Нагадаємо, що у Києві невідомі вкрали телефон з прилавка магазину в ТРЦ.

«Запам'ятайте ці обличчя. Сьогодні ці двоє, працюючи в парі, викрали з прилавка мобільний телефон продавця в одному з магазинів в ТРЦ Dream Town 1. Будьте уважні, не залишайте свої речі без нагляду», – відзначили в мережі.

Запомните эти лица Сегодня эти двое, работая в паре, украли с прилавка мобильный телефон продавца в одном из магазинов в ТРЦ Dream Town 1 Будьте внимательны, не оставляйте свои вещи без присмотра Gepostet von dtp.kiev.ua am Mittwoch, 19. Februar 2020

Також ми писали, що киян попередили про великі штрафи за купівлю та продаж пролісків. Жителів Києва та області попередили, що за незаконне придбання та продаж рослин, занесених у Червону книгу, передбачені штрафи. Суми штрафів за торгівлю первоцвітами становить від 1 700 до 3 655 грн.

Продавати і купувати не можна буде не тільки проліски, але й крокуси, шафран, сон-траву, а також всі інші первоцвіти, які є на сторінках Червоної книги.

Охоронювані законом квіти не можна купувати в метро або на зупинках транспорту, адже це тільки погіршує ситуацію зі знищенням цих квітів.

Ботаніки та захисники природи радять милуватися цими квітами в місцях, де вони ростуть, але ні в якому разі не зривати їх.

Нагадаємо, ми писали, що на Київщині рятувальники ліквідовують масове загоряння. З-за нехарактерною для зими аномальних теплих температур повітря у Києві за останній місяць значно зріс показник частоти пожеж в екосистемах. Найчастіше загоряння відбувається в траві, очеретах, сухостої, смітті і торфі. За останню добу на території Київської області було зафіксовано 42 пожежі в екосистемах, 29 пожеж були зареєстровані в трав'яному настилі, 1 – у торфі, також 4 рази горіло сміття.

Нагадаємо, житловий район Києва потопає у смітті, біля будинків небезпечно ходити: "виглядає як після бомбардування"

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