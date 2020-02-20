Киян попереджають про небезпеку на дорогах
В ніч на 21 лютого вранці в Києві буде триматися густий туман, який обмежить видимість на дорогах. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.
Видимість на дорогах буде знижена до 200-500 метрів.
У зв'язку з погодними умовами у Києві оголошено підвищений, жовтий рівень небезпеки.
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Так, столичним водіям під час сильного туману радять дотримуватися швидкісних обмежень на дорогах, дотримуватися дистанції і уникати різких маневрів.
Не варто забувати і про протитуманних фарах і ближньому світлі. Під час зупинок потрібно обов'язково включати аварійку.
Нагадаємо, що у Києві невідомі вкрали телефон з прилавка магазину в ТРЦ.
«Запам'ятайте ці обличчя. Сьогодні ці двоє, працюючи в парі, викрали з прилавка мобільний телефон продавця в одному з магазинів в ТРЦ Dream Town 1. Будьте уважні, не залишайте свої речі без нагляду», – відзначили в мережі.
Також ми писали, що киян попередили про великі штрафи за купівлю та продаж пролісків. Жителів Києва та області попередили, що за незаконне придбання та продаж рослин, занесених у Червону книгу, передбачені штрафи. Суми штрафів за торгівлю первоцвітами становить від 1 700 до 3 655 грн.
Продавати і купувати не можна буде не тільки проліски, але й крокуси, шафран, сон-траву, а також всі інші первоцвіти, які є на сторінках Червоної книги.
Охоронювані законом квіти не можна купувати в метро або на зупинках транспорту, адже це тільки погіршує ситуацію зі знищенням цих квітів.
Ботаніки та захисники природи радять милуватися цими квітами в місцях, де вони ростуть, але ні в якому разі не зривати їх.
Нагадаємо, ми писали, що на Київщині рятувальники ліквідовують масове загоряння. З-за нехарактерною для зими аномальних теплих температур повітря у Києві за останній місяць значно зріс показник частоти пожеж в екосистемах. Найчастіше загоряння відбувається в траві, очеретах, сухостої, смітті і торфі. За останню добу на території Київської області було зафіксовано 42 пожежі в екосистемах, 29 пожеж були зареєстровані в трав'яному настилі, 1 – у торфі, також 4 рази горіло сміття.
Нагадаємо, житловий район Києва потопає у смітті, біля будинків небезпечно ходити: "виглядає як після бомбардування"
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