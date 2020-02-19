У середу, 19 лютого, у Києві чоловік намагався вчинити пограбування в метро, але його зловили
Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Чоловіка повалили на землю і почали штовхати. Інцидент стався на станції метро "Золоті ворота", де киянин зазіхав на чужі телефони і гаманці.
"У Києві на метро "Золоті ворота" небайдужі громадяни затримали чоловіка, схожого на злодія-кишенькового злодія, який намагався витягнути з людей речі, схожі на гаманці і телефони. Застосовуються демократичні методи обмеження свободи.", – написали в мережі.
Нагадаємо, що у Києві горять гаражі в гаражному кооперативі на вулиці Зодчих, 66 в Києві. 19 лютого, загорілись гаражі на Борщагівці в Києві. Там видно чорний дим, який піднімається в ясне небо.
Про подію повідомили очевидці, а відео опубліковано на сторінці Київ Оперативний. Оператори розповіли, що ці гаражі знаходяться на балансі КП Екологія.
На відео видно, що горить гаражний бокс, а співробітники кооперативу спокійно ходять по території. Вогонь сильний, виривається на кілька метрів вгору і в сторони. Поруч стоять припарковані автомобілі на стоянці. Швидше за все і в боксах поруч є машини.
Як ми раніше писали, в Києві затримали двох іноземців, які заволоділи автомобілем таксиста. Грабіжники побили таксиста і відібрали у нього гроші і мобільні телефони, після чого зникли з місця злочину на цьому ж таксі.
Авто потерпілого таксиста невідомі залишили в одному з дворів неподалік від місця злочину.
В Солом'янське управління поліції в Києві повідомили про інцидент на вулиці Борщагівській. Молоді чоловіки побили таксиста, після чого заволоділи його автомобілем.
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