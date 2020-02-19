У середу, 19 лютого, у Києві чоловік намагався вчинити пограбування в метро, але його зловили

Про це повідомляє dtp.kiev.ua у Facebook, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

Чоловіка повалили на землю і почали штовхати. Інцидент стався на станції метро "Золоті ворота", де киянин зазіхав на чужі телефони і гаманці.

"У Києві на метро "Золоті ворота" небайдужі громадяни затримали чоловіка, схожого на злодія-кишенькового злодія, який намагався витягнути з людей речі, схожі на гаманці і телефони. Застосовуються демократичні методи обмеження свободи.", – написали в мережі.

Нагадаємо, що у Києві горять гаражі в гаражному кооперативі на вулиці Зодчих, 66 в Києві. 19 лютого, загорілись гаражі на Борщагівці в Києві. Там видно чорний дим, який піднімається в ясне небо.

Про подію повідомили очевидці, а відео опубліковано на сторінці Київ Оперативний. Оператори розповіли, що ці гаражі знаходяться на балансі КП Екологія.

На відео видно, що горить гаражний бокс, а співробітники кооперативу спокійно ходять по території. Вогонь сильний, виривається на кілька метрів вгору і в сторони. Поруч стоять припарковані автомобілі на стоянці. Швидше за все і в боксах поруч є машини.

Як ми раніше писали, в Києві затримали двох іноземців, які заволоділи автомобілем таксиста. Грабіжники побили таксиста і відібрали у нього гроші і мобільні телефони, після чого зникли з місця злочину на цьому ж таксі.

Авто потерпілого таксиста невідомі залишили в одному з дворів неподалік від місця злочину.

В Солом'янське управління поліції в Києві повідомили про інцидент на вулиці Борщагівській. Молоді чоловіки побили таксиста, після чого заволоділи його автомобілем.

В Киеве на метро "Золотые ворота" неравнодушные граждане задержали человека, похожего на вора карманника, который пытался вытянуть из людей вещи, похожие на кошельки и телефоны применяются демократические методы ограничения свободы. Gepostet von dtp.kiev.ua am Mittwoch, 19. Februar 2020

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