Киянин після випитого алкоголю відкрив стрілянину по перехожим

Чоловік у стані алкогольного сп'яніння почав стріляти по перехожих. Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції міста на своїй сторінці в Facebook.

Інцидент стався на вул. Турчанінова у Білій Церкві Київської області.

"Поліцейські, отримавши орієнтування на порушника, почали обстеження прилеглої території. Кілька хвилин і інспектори виявили особа, що підпадає під ознаки заявника і мав при собі предмет, схожий на пістолет", – повідомили в поліції.

Обставини справи з'ясовували слідчі. Чоловіка, подпадавшего під опис заявника, затримали. У нього був пістолет за поясом.

Нагадаємо, що в Києві на вулиці Металістів сталася стрілянина в спортзалі. В результаті був поранений чоловік. Між двома чоловіками стався конфлікт через те, що один нібито перешкоджав тренуванні іншого. В ході чого один з відвідувачів залу дістав пістолет, кілька разів вистрілив в опонента і зник.

Пораненого одразу ж надали меддопомогу на місці.

"Слідчі Солом'янського управління поліції почали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, яка передбачає до семи років тюремного ув'язнення", – пояснили в поліції.

Також ми писали, що з дитячого центру в Білій Церкві втік неповнолітній. 18 лютого близько дев'ятої години вечора 17-річний Володимир Ахромеев пішов з Центру соціально-психологічної реабілітації дітей "Злагода", що знаходиться в Білій Церкві на вулиці Пушкінська, 29.

Зазначимо, що цього хлопця вже не в перший раз розшукує поліція.

Прикмети: зріст – 175 сантиметрів, худорлявої статури, обличчя овальне, очі сірі (асиметрія очей), волосся світло-русяве, коротке. Був одягнений у темно-синю куртку, чорні штани, сірі кросівки.

Також раніше повідомлялося, що 13 лютого в підвалі п'ятиповерхівки під Києвом знайшли тротил. Жителі повідомили про небезпечну знахідку в поліцію і рятувальників. За попередніми даними, вибухівка належала покійному місцевому жителю.

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