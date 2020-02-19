Киевлянин после выпитого алкоголя открыл стрельбу по перехожим

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал стрелять по прохожим. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции города на своей странице в Facebook.

Инцидент случился на ул. Турчанинова в Белой Церкви Киевской области.

"Полицейские, получив ориентировку на нарушителя, начали обследование прилегающей территории. Несколько минут и инспекторы обнаружили лицо, подпадающее под приметы заявителя и имевшее при себе предмет, похожий на пистолет", – сообщили в полиции.

Обстоятельства дела выясняли следователи. Мужчину, подпадавшего под описание заявителя, задержали. У него был пистолет за поясом.

Напомним, что в Киеве на улице Металлистов произошла стрельба в спортзале. В результате был ранен мужчина. Между двумя мужчинами произошел конфликт из-за того, что один якобы препятствовал тренировке другого. В ходе чего один из посетителей зала достал пистолет, несколько раз выстрелил в оппонента и скрылся.

Раненому сразу же оказали медпомощь на месте.

"Следователи Соломенского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до семи лет тюремного заключения", – объяснили в полиции.

Также мы писали, что из детского центра в Белой Церкви сбежал несовершеннолетний. 18 февраля около девяти часов вечера 17-летний Владимир Ахромеев ушел из Центра социально-психологической реабилитации детей "Злагода", который находится в Белой Церкви на улице Пушкинская, 29.

Отметим, что этого парня уже не в первый раз разыскивает полиция.

Приметы: рост – 175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза серые (асимметрия глаз), волосы светло-русые, короткие. Был одет в темно-синюю куртку, черные брюки и серые кроссовки.

Также ранее сообщалось, что 13 февраля в подвале пятиэтажки под Киевом нашли тротил. Жители сообщили об опасной находке в полицию и спасателям. По предварительным данным, взрывчатка принадлежала покойному местному жителю.

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