В Голосіївському районі столиці зловмисник викрав скриньку для збору коштів хворим дітям
Про це повідомляє паблік «Київ Оперативний» на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Politeka.net (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).
Інцидент стався на вулиці Антоновича, 45, в одному з закладів громадського харчування.
Невідомий вкрав скриньку для збору коштів хворим дітям. Поліція встановлює всі деталі і розшукує грабіжника.
Зірка "Величного Століття" вразила зовнішністю у звичайному житті: "зовсім інша людина"
"Ось божевільна!": Ані Лорак після таємного весілля показала себе в білій сукні, відео
Топ найгучніших зіркових розлучень: що сталося з Лорак, Остапчуком, Брежнєвою та іншими
Кондратюк поділився планом реінтеграції Донбасу: "Буде жорсткою"
У мережі кияни почали обговорювати інцидент в кафе.
«Жах», «Забув закон бумеранга», «Зазнав дітям!», «Ну так треба прив'язувати. Але не думаю, що там був мільйон. Нехай ці гроші йому на ліки будуть», «Потрібно скриня бетонний, а не скрыньку», «Жесть!!! Немає слів», «життя така, що вже і на ці ящики потрібно ставити кенсінгтонський замки чи дешеві для великов», «Однак у багатьох американських штатах злочинцям, які попалися в третій раз, дають довгі терміни навіть за незначні правопорушення», «Це дефект собі на ліків взяв , того не підозрюючи», – написали користувачі соцмережі.
Нагадаємо, що в Києві поліцейські затримали чоловіка, який робив розбої з допомогою. У поліцію прийшли кілька киян, які стали жертвами розбійного нападу біля станції метро Лісова. Постраждалі розповіли, що напередодні познайомилися з чоловіком, який запропонував випити разом з ним. Під час розпиття вони втрачали свідомість, а прийшовши до тями, виявили крадіжку грошей, документів і гаджетів.
Винуватцем виявився 34-річний мешканець Деснянського району, більше того, він вже має судимість за хуліганство.
Також ми писали, що ввечері 10 лютого в столиці чоловік у медичній масці пограбував відділення пошти. Подія сталася ввечері 10 лютого на проспекті Григоренка. Невідомий чоловік у медичній масці, з пістолетом в руках увірвався у поштове відділення. Погрожуючи зброєю, чоловік змусив касирів віддати йому гроші з каси на суму близько 2-х тисяч гривень.
Грабіжник з награбованим стрімко зник з місця злочину.
Нагадаємо, під Києвом неадекват нападає на людей, фото чоловіка.
Як повідомляла Politeka, у Києві дівчину з хлопцем загрожує шість років в'язниці, фото: «відібрали телефон і...»
Також Politeka писала, як виглядав Київ з висоти пташиного польоту сто років тому: неймовірні фото