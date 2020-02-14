Де погуляти в Києві в День Святого Валентина

Топ місць, якими варто насолодитися в Києві зі своєю другою половинкою в п'ятницю, 14 лютого.

Біля Андріївської церкви є старовинна альтанка, яка була побудована підприємцем Василем Кокоровым. Коли він був у Києві по комерційних справах, то побачивши панораму Дніпра, закохався в неї, і, не вагаючись, пожертвував 1000 рублів на будівництво оглядової альтанки, а в той час це була вагома сума.

Також закоханим варто походити біля руїн знаменитої Десятинної церкви. Там росте величезна липа, якій вже більше 400 років. Більше того, ходять чутки, що воно виконує бажання, якщо виконати невеликий ритуал. Потрібно спочатку привітатися з липою, потім тільки загадати своє бажання, після чого обійти дерево 7 разів за годинниковою стрілкою. Тоді загадане збудеться.

Цікавим до відвідування буде вулиця Лютеранська, а саме, один з двориків (Лютеранська 7/10). Там можна знайти старі скульптури “Закоханих пеліканів”. Кажуть, що ці птахи символізують сімейне щастя. Тут можна красиво освідчитися в коханні своєму партнерові.

Якщо Ви живете біля Оболоні, то обов'язково варто прогулятися на набережну. Вона по праву займає одне з найпопулярніших місць для прогулянок киян у будь-який час року. Там є величезна кількість хороших ресторанів. Але в самому кінці набережної, ближче до Московського мосту, є невеликий парк скульптур, яким краще милуватися саме у вечірній час.

Вішати замок на Мосту в Маріїнському парку – дуже ординарно, адже в Києві існує ще одне романтичне місце для замків – Дерево Щастя. Його можна знайти в Наводницькому парку, на Набережному шосе.

Це дерево зроблено з кованого заліза, на гілках якого висять листя і яблука. На нього можна пов'язати стрічку, щоб любов була довгою і щасливою. Якщо доторкнутися рукою до листочку – до великої любові, а до яблуку – то майбутні діти будуть красивими і здоровими.

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