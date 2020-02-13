Вже через 10 років клімат в Україні може змінитися до невпізнанності, що значно вплине на життя країни

Про це виданню "Букви" розповіла глава Лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Світлана Краковська.

Експерт зазначила, що глобальне потепління може радикально вплинути на клімат в Україні вже до 2030 року. Наслідки небезпечних погодних процесів ми спостерігаємо вже в цьому році. Зима видалася незвичайно теплою і сухою, і якщо вдарять морози, це призведе до загибелі озимих культур.

Вона уточнила, що морози в Україні і снігопади можуть наскочити навіть навесні, як це вже було 23 березня 2013 року.

"Ця непередбачуваність - те, що з'явилося у нас через зміни клімату. І це погано для природи, для економіки, для людини", - зазначила Краківська.

Краківська також пояснила, що Земля живе 60-річними циклама. Протягом 30 років температура підвищується, а наступні 30 років - знижується. І з 1998 року , згідно з такої циклічності, повинно було початися похолодання, проте ми спостерігаємо зовсім іншу картину. Температура швидко зростає під впливом глобального потепління.

Експерт зазначила, що до 2030 року світ зобов'язаний знизити викиди парникових газів, інакше біди не уникнути, тому що тоді повинна початися фаза зростання температур. Вона також уточнила, що влітку в Україні буде більше днів з температурою вище 30 градусів, а вночі температури будуть триматися вище 20 градусів - це ефект "тропічних ночей", як його називають климотологи.

Потепління клімату може призвести до того, що районі Києва почне процвітати виноробство, а на півночі країни вже зараз успішно вирощують абрикоси. При цьому потепління може цілком стати катастрофічним через масове вимирання комах, які не можуть пристосуватися до нових умов.

"І потім в Європі виходять дослідження: кількість комах, якщо міряти масою, зменшилася на 75%. Те, що ми зараз у шостому періоді масового вимирання живого світу - це вже безсумнівно", - вважає Краківська.

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