В Обухові розшукують родичів загиблих у Другій Світовій війні

В рамках співпраці з містом Радебойль (Німеччина) Обухівська міська рада зайнялася розшуком родичів радянських військовополонених, які загинули у ході Другої Світової. Про це йдеться у повідомленні Відділу муніципальних ініціатив та ініціатив ОМР.

Так, розшукуються родичі Горобця Григорія, Калити Павла, а також Солодовника Івана і Литвинова Семена. Всі родом з міста Обухів. Нижче подано коротку інформацію про них.

Горобець Григорій Іванович – 23 серпня 1920 року народження. Потрапив у полон 28 червня 1941 року в Молодчино (Білорусь) в якості військовослужбовця червоної армії. Загинув 20 лютого 1942 року у таборі для військовополонених Цейтайн.

Калита Павло Єфимович – 1895 року народження. Потрапив у полон 20 жовтня 1941 року у Вязьмі (Росія) в якості цивільної особи. Загинув 4 березня 1943 року у таборі для військовополонених Цейтхайн.

Солодовник Іван Платонович – 23 серпня 1920 року народження. Потрапив у полон 7 жовтня 1941 року в Єльня (Росія) в якості цивільної особи. Загинув 18 листопада 1941 року у таборі для військовополонених Цейтайн.

Литвинов Семен Павлович – 1895 року народження. Потрапив у полон 11 жовтня 1941 року в якості солдата будівельного батальйону червоної армії. Загинув 16 червня 1942 року у таборі.

Повідомляється, що усі загинули у таборі для військовополонених Цейтайн.

«Якщо Ви знаєте рідних загиблих чи володієте будь – якою інформацією - звертайтесь за т. (068) 231 89 85 чи email: [email protected] або до відділу муніципальних ініціатив та інвестицій Виконавчого комітету Обухівської міської ради (вул. Київська, 10, кабінет №5)», - додали в ОМР.

Нагадаємо, що у Києві другий тиждень не можуть знайти 16-річну дівчину. Боднар Ліберті 27 січня 2020 року пішла з навчального закладу і безслідно зникла, відтоді про неї немає ніяких звісток. Прикмети зниклої: на вигляд дівчинці 16-17 років, зріст 165 сантиметрів, середня статура, світло-русяве волосся.

Була одягнена в темну куртку, блакитні джинси і чорні уггі.

Всі, хто володіє хоч якоюсь інформацією, яка допоможе в пошуках дівчини, прохання телефонувати на гарячу лінію Служби розшуку дітей за номером 116 000.

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