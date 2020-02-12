В Обухові розшукують родичів загиблих у Другій Світовій війні
В рамках співпраці з містом Радебойль (Німеччина) Обухівська міська рада зайнялася розшуком родичів радянських військовополонених, які загинули у ході Другої Світової. Про це йдеться у повідомленні Відділу муніципальних ініціатив та ініціатив ОМР.
Так, розшукуються родичі Горобця Григорія, Калити Павла, а також Солодовника Івана і Литвинова Семена. Всі родом з міста Обухів. Нижче подано коротку інформацію про них.
Горобець Григорій Іванович – 23 серпня 1920 року народження. Потрапив у полон 28 червня 1941 року в Молодчино (Білорусь) в якості військовослужбовця червоної армії. Загинув 20 лютого 1942 року у таборі для військовополонених Цейтайн.
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Калита Павло Єфимович – 1895 року народження. Потрапив у полон 20 жовтня 1941 року у Вязьмі (Росія) в якості цивільної особи. Загинув 4 березня 1943 року у таборі для військовополонених Цейтхайн.
Солодовник Іван Платонович – 23 серпня 1920 року народження. Потрапив у полон 7 жовтня 1941 року в Єльня (Росія) в якості цивільної особи. Загинув 18 листопада 1941 року у таборі для військовополонених Цейтайн.
Литвинов Семен Павлович – 1895 року народження. Потрапив у полон 11 жовтня 1941 року в якості солдата будівельного батальйону червоної армії. Загинув 16 червня 1942 року у таборі.
Повідомляється, що усі загинули у таборі для військовополонених Цейтайн.
«Якщо Ви знаєте рідних загиблих чи володієте будь – якою інформацією - звертайтесь за т. (068) 231 89 85 чи email: [email protected] або до відділу муніципальних ініціатив та інвестицій Виконавчого комітету Обухівської міської ради (вул. Київська, 10, кабінет №5)», - додали в ОМР.
Нагадаємо, що у Києві другий тиждень не можуть знайти 16-річну дівчину. Боднар Ліберті 27 січня 2020 року пішла з навчального закладу і безслідно зникла, відтоді про неї немає ніяких звісток. Прикмети зниклої: на вигляд дівчинці 16-17 років, зріст 165 сантиметрів, середня статура, світло-русяве волосся.
Була одягнена в темну куртку, блакитні джинси і чорні уггі.
Всі, хто володіє хоч якоюсь інформацією, яка допоможе в пошуках дівчини, прохання телефонувати на гарячу лінію Служби розшуку дітей за номером 116 000.
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