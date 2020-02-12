В Обухове разыскивают родственников погибших во Второй Мировой войне

В рамках сотрудничества с городом Радебойль (Германия) Обуховская городская рада занялась поиском родственников советских военнопленных, которые погибли в ходе Второй Мировой. Об этом говорится в сообщении Отдела муниципальных инициатив и инициатив ОМР.

Так, разыскиваются родственники Воробья Григория, Калиты Павла, а также Ивана Солодовника и Литвинова Семена. Все родом из города Обухов. Ниже подано краткую информацию о них.

Горобец Григорий Иванович – 23 августа 1920 года. Попал в плен 28 июня 1941 года в Молодчино (Беларусь) в качестве военнослужащего красной армии. Погиб 20 февраля 1942 года в лагере для военнопленных Цейтайн.

Калита Павел Ефимович – 1895 года рождения. Попал в плен 20 октября 1941 года в Вязьме (Россия) в качестве гражданского лица. Погиб 4 марта 1943 года в лагере для военнопленных Цейтхайн.

Солодовник Иван Платонович – 23 августа 1920 года. Попал в плен 7 октября 1941 года в Ельня (Россия) в качестве гражданского лица. Погиб 18 ноября 1941 года в лагере для военнопленных Цейтайн.

Литвинов Семен Павлович – 1895 года рождения. Попал в плен 11 октября 1941 года в качестве солдата строительного батальона красной армии. Погиб 16 июня 1942 года в лагере.

Сообщается, что все погибли в лагере для военнопленных Цейтайн.

«Если Вы знаете родных погибших или владеете какой – либо информацией - обращайтесь по т. (068) 231 89 85 или email: [email protected] или до отдела муниципальных инициатив и инвестиций Исполнительного комитета Обуховского городского совета (вул. Киевская, 10, кабинет №5)», - добавили в ОМР.

Напомним, что в Киеве вторую неделю не могут найти 16-летнюю девушку. Боднар Либерти 27 января 2020 года ушла из учебного заведения и бесследно исчезла, с тех пор о ней нет никаких известий. Приметы пропавшей: на вид девочке 16-17 лет, рост 165 сантиметров, среднее телосложение, светло-русые волосы.

Была одета в темную куртку, голубые джинсы и черные угги.

Все, кто владеет хоть какой-то информацией, которая поможет в поисках девушки, просьба звонить на горячую линию Службы розыска детей по номеру 116 000.

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