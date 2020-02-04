Двох киян, які були госпіталізовані після приїзду з Китаю зі скаргами на ГРВІ, перевірили на наявність коронавіруса
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.
«За результатами медичного огляду і консультацій 2 пацієнтів, що знаходяться в Олександрівській лікарні Києва, не було встановлено підозри на інфекцію, викликану 2019-nCoV. Лабораторні дослідження тривають для встановлення етіології», — йдеться в повідомленні.
Підозра на смертельний коронавірус відхилили ще троє українців, які повернулися з Китаю, їм поставили діагноз «аденовірусна інфекція», зазначили в Моз.
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Раніше ми писали, що в Києві через грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в деяких школах призупинили навчання.
У КМДА заявили, що за інформацією Департаменту освіти і науки, у Києві на сьогодні освітній процес призупинено в одній школі повністю, і у 8 школах - частково. У Голосіївському районі - це 1 школа частково, два класи, Дарницький район - дві школи частково, два класи, Оболонський район - 1 школа частково, 13 класів, Печерський район - 1 школа частково, 5 класів, Святошинський район - 1 заклад повністю, і три школи частково, 9 класів.
Також у КМДА зазначили, що за цей рік вже зареєстровано майже 11 тисяч хворих на грип і ГРВІ.
У столиці за останній тиждень, зберігається збільшення захворюваності, в основному - це діти. За 4-й тиждень 2020 року в медзаклади Києва госпіталізовано 186 осіб, з них 150 – діти.
Нагадаємо, що вторгнення китайського вірусу почалося, термінова заява Моз: як врятуватися українцям.
Також Politeka писала, що Київ перетворюється на гігантське звалище, кадри свинства.
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