Батьки хірурга Андрія Сотника чули, як його вбивали в Києві ввечері 2 лютого

Про нові подробиці резонансного вбивства в українській столиці повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела. Вони з'ясували, що Сотник знімав квартиру на вул. Саксаганського, де проживав зі своєю дружиною і батьками. Родина перебралася до Києва із Донецька ще в 2014 році.

За даними джерела, в той фатальний вечір батьки хірурга – Микола і Олена – були вдома і почули хлопки, які, як з'ясувалося пізніше, виявилися пострілами. Олена попросила свого чоловіка вийти подивитися, що відбувається.

Спустившися вниз, Микола виявив у дворі власного скривавленого сина. Як раз в цей момент під'їхала і поліція. Миколі довелося самому дзвонити дружині, щоб розповісти їй про вбивство їхнього сина.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ввечері 2 лютого в центрі Києва сталося вбивство. Невідомий застрелив 43-річного пластичного хірурга, керівника клініки DMK Ukraine Андрія Сотника. Вбивство відбулося біля будинку Сотника по вул. Саксаганського. Найімовірніше, вбивця чекав, коли чоловік повернеться додому.

За попередніми даними, в руках у Сотника в момент вбивства знаходився пакет, який кілер забрав з собою. Як розповіли свідки, невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка, після чого схопив пакет і втік з місця злочину. Зараз у Києві проводять спецоперацію з пошуку злочинця. Екс-нардеп і журналіст Ігор Мосійчук в своєму Телеграм-каналі написав, що вбивця – чоловік кавказької зовнішності, який був одягнений у чорні джинси, куртку і шапку. Його приблизний зріст 170-175 сантиметрів.

На думку Мосійчука, це було замовне вбивство, тому що кілер робив контрольні постріли.

«Характер смертельних поранень говорить про те, що кілер за вбивство використовував гладкоствольну зброю, імовірно обріз», - зазначив Мосійчук.

В поліції розглядають одразу кілька версій. За однією з версій, чоловіка вбили за пакету і його вмісту.

Нагадаємо, стрілянина прогриміла в Києві: всюди поліція і виття сирен.

Як повідомляла Politeka, гучне вбивство хірурга у Києві з'явилися нові подробиці: "метою кілера був...".

Також Politeka писала, що жорстока розправа в центрі Києва: ким виявився убитий, з'явилося відео трагедії.