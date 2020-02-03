Батьки хірурга Андрія Сотника чули, як його вбивали в Києві ввечері 2 лютого
Про нові подробиці резонансного вбивства в українській столиці повідомляє OBOZREVATEL з посиланням на власні джерела. Вони з'ясували, що Сотник знімав квартиру на вул. Саксаганського, де проживав зі своєю дружиною і батьками. Родина перебралася до Києва із Донецька ще в 2014 році.
За даними джерела, в той фатальний вечір батьки хірурга – Микола і Олена – були вдома і почули хлопки, які, як з'ясувалося пізніше, виявилися пострілами. Олена попросила свого чоловіка вийти подивитися, що відбувається.
Спустившися вниз, Микола виявив у дворі власного скривавленого сина. Як раз в цей момент під'їхала і поліція. Миколі довелося самому дзвонити дружині, щоб розповісти їй про вбивство їхнього сина.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ввечері 2 лютого в центрі Києва сталося вбивство. Невідомий застрелив 43-річного пластичного хірурга, керівника клініки DMK Ukraine Андрія Сотника. Вбивство відбулося біля будинку Сотника по вул. Саксаганського. Найімовірніше, вбивця чекав, коли чоловік повернеться додому.
За попередніми даними, в руках у Сотника в момент вбивства знаходився пакет, який кілер забрав з собою. Як розповіли свідки, невідомий кілька разів вистрілив у чоловіка, після чого схопив пакет і втік з місця злочину. Зараз у Києві проводять спецоперацію з пошуку злочинця. Екс-нардеп і журналіст Ігор Мосійчук в своєму Телеграм-каналі написав, що вбивця – чоловік кавказької зовнішності, який був одягнений у чорні джинси, куртку і шапку. Його приблизний зріст 170-175 сантиметрів.
На думку Мосійчука, це було замовне вбивство, тому що кілер робив контрольні постріли.
«Характер смертельних поранень говорить про те, що кілер за вбивство використовував гладкоствольну зброю, імовірно обріз», - зазначив Мосійчук.
В поліції розглядають одразу кілька версій. За однією з версій, чоловіка вбили за пакету і його вмісту.
Нагадаємо, стрілянина прогриміла в Києві: всюди поліція і виття сирен.
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