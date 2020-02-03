Родители хирурга Андрея Сотника слышали, как его убивали в Киеве вечером 2 февраля

О новых подробностях резонансного убийства в украинской столице сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники. Они выяснили, что Сотник снимал квартиру на ул. Саксаганского, где проживал со своей женой и родителями. Семья перебралась в Киев из Донецка еще в 2014 году.

По данным источника, в тот роковой вечер родители хирурга – Николай и Елена – были дома и услышали хлопки, которые, как выяснилось позже, оказались выстрелами. Елена попросила своего супруга выйти посмотреть, что происходит.

Спустившись вниз, Николай обнаружил во дворе собственного окровавленного сына. Как раз в этот момент подъехала и полиция. Николаю пришлось самому звонить жене, чтобы рассказать ей об убийстве их сына.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вечером 2 февраля в центре Киева произошло убийство. Неизвестный застрелил 43-летнего пластического хирурга, руководителя клиники DMK Ukraine Андрея Сотника. Убийство произошло возле дома Сотника по ул. Саксаганского. Вероятнее всего, убийца ждал, когда мужчина вернется домой.

По предварительным данным, в руках у Сотника в момент убийства находился пакет, который киллер забрал с собой. Как рассказали свидетели, неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину, после чего схватил пакет и скрылся с места преступления. Сейчас в Киеве проводят спецоперацию по поиску преступника. Экс-нардеп и журналист Игорь Мосийчук в своем Телеграмм-канале написал, что убийца – мужчина кавказской внешности, который был одет в черные джинсы, куртку и кепку. Его приблизительный рост 170-175 сантиметров.

По мнению Мосийчука, это было заказное убийство, потому что киллер делал контрольные выстрелы.

«Характер смертельных ранений говорит о том, что киллер при убийстве использовал гладкоствольное оружие, предположительно обрез», - отметил Мосийчук.

В полиции рассматривают сразу несколько версий. По одной из версий, мужчину убили из-за пакета и его содержимого.

Напомним, стрельба прогремела в Киеве: всюду полиция и вой сирен.

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