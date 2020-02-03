Відео жорстокої помсти пішохода "герою паркування" у Києві з'явилося в мережі

На відео видно, як чоловік безжально розбиває Toyota, власнику якої тепер доведеться заплатити чималі гроші за ремонт.

Ролик в мережі опублікував паблік "Київ Оперативний".

На опублікованих кадрах чоловік люто б'є транспортний засіб ногами, при цьому вигукує фразу: "Паркуешься, с*ка, як мудак!".

Название для видео Gepostet von dtp.kiev.ua am Sonntag, 2. Februar 2020

Раніше ми писали, що у Києві відзначився черговий «герой паркування».

Як видно на фото, водій позашляховика Toyota вирішив залишити автомобіль на повороті, не припускаючи, що парковка перешкодить руху тролейбусів.

Крім того, ми повідомляли, що в Києві зміняться тарифи на парковку.

Вже кілька років поспіль тарифи не міняли, тепер у планах столичної влади збільшити його як мінімум до 50 грн/година і обмежити по часу, але для перегляду тарифу в мерії поки немає повноважень.

У центрі Києва вартість паркування залежить від зони і становить – від 5 до 10 гривень на годину.

За інформацією КМДА, протягом року кількість автомобілів у столиці збільшилася на 15%, а це близько 150 тисяч автомобілів. Тому в місті посилюється проблема нестачі місць для паркування.

Нагадаємо, ціни на проїзд зміняться в Києві: де доведеться заплатити більше.

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