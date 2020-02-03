Видео жестокой мести пешехода "герою парковки" в Киеве появилось в сети
На видео видно, как мужчина безжалостно разбивает Toyota, владельцу которой теперь придется заплатить немалые деньги за ремонт.
Ролик в сети опубликовал паблик "Киев Оперативный".
На опубликованных кадрах мужчина яростно избивает транспортное средство ногами, при этом выкрикивает фразу: "Паркуешься, с*ка, как мудак!".
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Ранее мы писали, что в Киеве отличился очередной «герой парковки».
Как видно на фото, водитель внедорожника Toyota решил оставить автомобиль на повороте, не предполагая, что парковка воспрепятствует движению троллейбусов.
Кроме того, мы сообщали, что в Киеве изменятся тарифы на парковку.
Уже несколько лет подряд тарифы не меняли, теперь в планах столичных властей увеличить его как минимум до 50 грн/час и ограничить по времени, но для пересмотра тарифа в мэрии пока нет полномочий.
В центре Киева стоимость парковки зависит от зоны и составляет – от 5 до 10 гривен в час.
По информации КГГА, в течение года количество автомобилей в столице увеличилось на 15%, а это около 150 тысяч автомобилей. Поэтому в городе усугубляется проблема нехватки мест для парковки.
Напомним, цены на проезд изменятся в Киеве: где придется заплатить больше.
Как сообщала Politeka, уровень загрязнения воздуха бьет рекорды в Киеве: районы, где лучше не находиться.
Также Politeka писала, что эпидемия бушует в Киеве, заведения закрывают на карантин: кто в зоне риска.