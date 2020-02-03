На скільки зросте тариф на холодну воду?

Починаючи з лютого жителям столиці доведеться більше платити за холодну воду

Дане рішення прийняли на засіданні Міськради.

Згідно з розрахунками, тариф має зрости на 10,4 % і складе 22,99 грн.

На зміну тарифів вплинули - необхідність збільшення видатків на оплату праці, зростання витрат, пов'язаних із сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством; зміна вартості електричної енергії; збільшення витрат на амортизацію, у зв'язку з прийняттям на баланс основних засобів та введенням в експлуатацію нових об'єктів; зростання інших витрат у зв'язку з підвищенням витрат на паливо-мастильні матеріали, запчастини, матеріали, реагенти, опалення, оренду тощо.

Раніше ми писали, що кияни отримали нові платіжки за газ.

Як відомо, побутовим споживачам уже почали відправляти платіжки в новому форматі.

Тепер на руки вони будуть отримувати дві платіжки: за використаний газ і його доставку до будинку. При цьому з 1 січня 2020 року тарифи зросли на 46%, а з 1 липня ще подорожчають на 20%.

Що стосується тарифу за транспортування блакитного палива, то він буде залежати від його транспортування. Так найдешевша доставка буде в столиці, а найдорожча – у Львівській області. У Києві 1 кубометр газу з доставкою буде коштувати 6,19 гривень, а у Львівській області доведеться заплатити 8,24 гривні.

Платіж за доставку газу буде розрахований на підставі споживання блакитного палива за минулий рік. При цьому платіжки за транспортування газу до будинку будуть приходити на місяць раніше, ніж платіжки за його споживання.

На даний момент українцям розсилаються платіжки за січень. Тому, в лютому треба буде сплатити відразу дві квитанції за доставку газу за січень і лютий, інакше побутовим споживачам можуть нарахувати пеню.

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