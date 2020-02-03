На сколько вырастет тариф на холодную воду?

Начиная с февраля жителям столицы придется больше платить за холодную воду

Данное решение приняли на заседании Горсовета.

Согласно расчетам, тариф должен вырасти на 10,4 % и составит 22,99 грн.

На смену тарифов повлияли - необходимость увеличения расходов на оплату труда, рост затрат, связанных с уплатой налогов, сборов и других, предусмотренных законодательством; изменение стоимости электрической энергии; увеличение расходов на амортизацию, в связи с принятием на баланс основных средств и вводом в эксплуатацию новых объектов; рост прочих расходов в связи с повышением расходов на топливо-смазочные материалы, запчасти, материалы, реагенты, отопление, аренду и тому подобное.

Ранее мы писали, что киевляне получили новые платежки за газ.

Как известно, бытовым потребителям уже начали отправлять платежки в новом формате.

Теперь на руки они будут получать две платежки: за использованный газ и за его доставку до дома. При этом с 1 января 2020 года тарифы выросли на 46%, а с 1 июля еще подорожают на 20%.

Что касается тарифа за транспортировку голубого топлива, то он будет зависеть от дальности его транспортировки. Так самая дешевая доставка будет в столице, а самая дорогая – во Львовской области. В Киеве 1 кубометр газа с доставкой будет стоить 6,19 гривен, а во Львовской области придется заплатить 8,24 гривны.

Платеж за доставку газа будет рассчитан на основании потребления голубого топлива за прошлый год. При этом платежки за транспортировку газа до дома будут приходить на месяц раньше, чем платежки за его потребление.

На данный момент украинцам рассылаются платежки за январь. Поэтому, в феврале надо будет оплатить сразу две квитанции по доставке газа - за январь и февраль, иначе бытовым потребителям могут насчитать пеню.

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