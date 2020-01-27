У центрі Києва поліцейські підірвали знайдену бомбу

Вибух був контрольованим і здійснювався фахівцями, повідомляє видання Інформатор.

Зокрема, в ніч на 25 січня на лінію екстрених служб звернувся чоловік і повідомив, що виявив на парапеті в центрі міста підозрілий предмет, який був перемотаний армованим скотчем і з нього стирчали дроти.

Миттєво на об'єкт були направлені необхідні служби. При огляді предмета вибухотехніки прийняли рішення знешкодити його на місці, так як могла виникнути детонація саморобного пристрою.

Для цього правоохоронці здійснили контрольований вибух. Поки працювали фахівці патрульні перекривали рух автомобілів.

У Києві біля стадіону «Динамо» під час зіткнення поліції з бешкетниками прогримів вибух

Біля стадіону сталися зіткнення між поліцією і групою невідомих молодих людей.

«Близько двох десятків молодих людей вступили у конфлікт з поліцейськими. В ході зіткнень прогримів вибух, після чого група молодих людей втекла. Поліція погналася за ними, але потім вирішила не переслідувати», - розповіли свідки події.

Наголошується, що поліція все ж затримала одного з активістів.

За уточненими даними, вибухнула світло-шумова граната. При цьому невідомо, хто зі сторін конфлікту її кинув. Поліцейські повідомили, що в результаті вибуху ніхто не постраждав.

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