В Києві сміття викидають в кожному закутку, не турбуючись про те, що відбуватиметься з ним потім

На цей раз кияни звернули увагу на звалище, яке утворився в районі станції метро «Почайна».

Відповідний пост опублікували в співтоваристві «Kyiv LIVE» в одній з соцмереж.

«"Чарівна" атмосфера біля станції метро «Почайна». Столиця з кожним роком все більше перетворюється на смітник», - відзначає автор посту.

На підтвердження своїх слів він опублікував фотографію, на якій видно пустку, огороджену бетонним парканом, і завалену горами сміття в чорних побутових мішках для відходів.

В коментарях кияни не приховують свого обурення діями тих, хто засмічує територію столиці, і дивуються, чому міська влада не штрафує порушників.

Раніше ми писали, що біля станції метро "Шулявська" з'явився загадковий будівельний паркан.

Що саме хочуть побудувати поруч з легендарним танком-пам'ятником, достовірно невідомо – на паркані немає ніякої інформації про плани забудовника.

"Ходять різні чутки. Одні кажуть, що тут побудують житловий комплекс, інші, що торговий центр і ресторан. На територію завезли техніку і щось там риють, чи не палі вже забивають. Будівельники ведуть себе грубо і нікого на будівництво не пускають, тільки оперативно запускають і випускають будівельну техніку", – розповів місцевий житель Іван Федорчук.

Місцеві жителі обурені планами забудови території навколо метро.

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