У Києві планують збільшити вартість парковки до 50 гривень на годину та значно збільшити штрафи за порушення правил паркування

У КМДА вважають, щоб вирішити проблему з хаотичним паркуванням, не потрібно збільшувати кількість паркомісць, тому що в Києві є парковки, підземні паркінги, але не всі кияни ними користуються - вони кидають авто де заманеться.

Тому міська влада вважає, що потрібно піти іншим шляхом і збільшити вартість паркування

В КМДА нагадали, що останній раз тарифи змінювалися в 2016 році. Тому найближчим часом планується збільшити тариф у центральній частині міста, як мінімум, до 50 гривень на годину.

Крім цього, київська влада планує суттєво збільшити штрафи за порушення правил паркування, щоб мотивувати водіїв залишати авто недалеко від станцій метро і пересуватися по місту на громадському транспорті.

Варто відзначити, що на сьогоднішній день в центрі Києва мінімальна вартість однієї години паркування становить 10 грн.

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Київський метрополітен виступає з ініціативою про притягнення винних до відповідальності.

"Поки що в Адмінкодексі не передбачено покарання за порушення правил метрополітену. Потрібно вводити штрафи, як це роблять в Європі", – вважає радник начальника КП Наталка Макогон.

Нові правила метрополітену, які взяли в Київраді ще в листопаді-2019, не діють через відсутність можливості покарання порушників.

Серед порушників найбільше в метро музикантів і співаків, а також жебраків, яких неможливо покарати зараз через відсутність законодавчих норм.

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