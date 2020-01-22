В Киеве планируют увеличить стоимость парковки до 50 гривен в час и значительно увеличить штрафы за нарушение правил паркования

В КГГА считают, чтобы решить проблему с хаотичной парковкой, не нужно увеличивать количество паркомест, потому что в Киеве есть парковки, подземные паркинги, но не все киевляне ими пользуются - они бросают авто где угодно.

Поэтому городские власти считают, что нужно пойти другим путем и увеличить стоимость парковки

В КГГА напомнили, что последний раз тарифы менялись в 2016 году. Поэтому в ближайшее время планируется увеличить тариф в центральной части города, как минимум, до 50 гривен в час.

Кроме этого, киевские власти планируют существенно увеличить штрафы за нарушение правил парковки, чтобы мотивировать водителей оставлять авто недалеко от станций метро и передвигаться по городу на общественном транспорте.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в центре Киева минимальная стоимость одного часа парковки составляет 10 грн.

Ранее мы писали, что вкиевском метро начнут выписывать штрафы.

Киевский метрополитен выступает с инициативой о привлечении виновных к ответственности.

"Пока что в Админкодексе не предусмотрено наказание за нарушение правил метрополитена. Нужно вводить штрафы, как это делают в Европе", – считает советник начальника КП Наталка Макогон.

Новые правила метрополитена, которые приняли в Киевсовете еще в ноябре-2019, не действуют из-за отсутствия возможности наказания нарушителей.

Среди нарушителей больше всего в метро музыкантов и певцов, а также нищих, которых невозможно наказать сейчас из-за отсутствия законодательных норм.

Также мы писали, детей срочно эвакуировали из школы под Киевом: "в здании остался один ученик"

Также Politeka писала, что дети таинственно исчезли под Киевом: появились фото и приметы пропавших.

Как сообщала Politeka, в Киеве появилась опасная остановка, пугающие фото.