В Києві зміняться тарифи на паркування

Вже кілька років поспіль тарифи не міняли, тепер у планах столичної влади збільшити його як мінімум до 50 грн/годину і обмежити по часу, але для перегляду тарифу в мерії поки немає повноважень.

У центрі Києва вартість паркування залежить від зони і становить – від 5 до 10 гривень на годину.

За інформацією КМДА, протягом року кількість автомобілів у столиці збільшилася на 15%, а це близько 150 тисяч автомобілів. Тому в місті посилюється проблема нестачі місць для паркування.

"Одна з основних причин такого приросту пов'язана із ввезенням і легалізацією "евроблях"", – пояснив начальник інспекції по парковці і заступник директора департаменту транспортної інфраструктури КМДА Дмитро Рахматуллін.

За словами чиновника, протягом 2019 міськими паркувальними інспекторами з метою покарати порушників винесено 6111 постанов. Загальна сума штрафів виписана на 2 млн 529 тис. 150 грн.

"Тому ми хочемо ввести обмеження за кількістю допустимих годин парковки в залежності від зони, наприклад, тільки на 2-3 години в центрі. Тариф за паркування повинен бути збільшений в центральній частині міста суттєво – як мінімум в 50 гривень на годину. Також повинні бути збільшені і штрафи", – запевняє Рахматуллін.

Нещодавно ми писали, що у Києві з'являться нові евакуатори, які допоможуть моментально розправлятися з "героями парковок".

Швидкі евакуатори піднімають автомобіль спеціальними утримувачами і забирають авто протягом хвилини.

"Обіцяні нові евакуатори вже на дорогах міста Києва. Зустрічайте!" — підпис під відео.

На даний момент договір з інспекцією по парковці, тому евакуатори ще не приступили до роботи у Києві.

Поки що невідомо, скільки нових евакуаторів буде працювати на вулицях Києва.

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